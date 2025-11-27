 Open menu
Business, Finanz, Recht

Hypo Vorarlberg gibt deutscher Aqua Group Großkredit: Die Berater

©ejn

Bregenz/München. Kanzlei Goodwin hat die Hypo Vorarlberg als Super-Senior-Kreditgeber für die Aqua Group aus Bayern beraten.

Wirtschaftskanzlei Goodwin hat die Hypo Vorarlberg Bank AG als Super-Senior-Kreditgeber im Zusammenhang mit der Einrichtung einer neuen Super-Senior-Revolving-Fazilität im Rahmen des bestehenden Senior-Fazilitätsvertrags für die Aqua Group GmbH und bestimmter Tochtergesellschaften beraten, so eine Aussendung.

Das Transaktionsteam von Goodwin bestand aus Partner Folko Moroni und Associate Jakob Lutzenberger (Private Equity/Finanzen).

Der Kreditnehmer und seine Bank

  • Die Aqua Group mit Hauptsitz in Holzkirchen (Bayern) ist ein auf Wasser- und Brandschadensanierung spezialisiertes Unternehmen, das an rund 30 Standorten mit mehr als 400 Mitarbeitern tätig ist und Lösungen von der Lecksuche über Trocknungsdienstleistungen bis hin zur kompletten Renovierung anbiete.
  • Die Hypo Vorarlberg ist das größte unabhängige Finanzinstitut in Vorarlberg (Österreich) mit einer Bilanzsumme von rund 15 Milliarden Euro und Marktführerschaft im Firmenkundengeschäft in ihrer Region. Sie hat als Regionalbank 20 Filialen in Österreich und der Schweiz.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Volkswagen holt sich 1 Milliarde kanadische Dollar: Die Berater
  2. Tagung Zahlungsverkehr: Viel tut sich im Finanzrecht
  3. DLA Piper berät bei PPP-Ausschreibung zum Flughafen Bagdad
  4. Vavrovsky Heine Marth befördert Theresa Nindl und Florian Stefan

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Frauen in der Immobilienwirtschaft: 8. Mentoringprogramm des Salon Real

Top-Kryptologen-Organisation scheitert am eigenen digitalen Schlüssel

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft

Die Finanzvorstände setzen den Rotstift an, so Deloitte

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Neu in Finanz:

Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Fintech Week startet am 17.11. mit Binder Grösswang und Cerha Hempel

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Tagung zum Zahlungsverkehr im November: Instant Payment und mehr

Gregor Höpler wird neuer CRO der Kathrein Privatbank

Neu in Recht:

Hypo Vorarlberg gibt deutscher Aqua Group Großkredit: Die Berater

Volkswagen holt sich 1 Milliarde kanadische Dollar: Die Berater

Richter bestätigen ihr Präsidium und warnen vor Personalknappheit

Lexis+ startet als Recherche-Komponente von Lexis+ AI

Forum Mobilkommunikation gibt Gemeinden rechtliche Tipps

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Die geplanten Neuerungen im UStR-Wartungserlass und mehr

Neues Gesetz zu Nachhaltigkeitsberichten: Neue Strafen, neue Prüfer

Mitten im Krypto-Crash: PwC warnt vor der Steuerfalle

SteuerExpress: Neuerungen in der Altersteilzeit, Leistungskette über App-Stores und mehr

Steuerberater treffen den Fiskus: Steuertag 2026 ist am 13. Jänner

Neu in Bildung/Uni:

Neues Christian-Doppler-Labor: Uni Wien & wasserlösliche Polymere

Tagung Zahlungsverkehr: Viel tut sich im Finanzrecht

Gleiche Chancen: Grete-Rehor-Preise 2025 vergeben

Sicherheitslücke: Uni Wien enthüllt 3,5 Milliarden WhatsApp-User

Rechtsverlage: Wolfgang Pichler wird Vorstand bei ARSV

Neu in Personalia:

Richter bestätigen ihr Präsidium und warnen vor Personalknappheit

Vavrovsky Heine Marth befördert Theresa Nindl und Florian Stefan

KWR holt Andreas Lengler als Anwalt ins Corporate-Team

Dorda holt Anwalt Zakar Stepanyan in das Kartellrechts-Team

Naturschutzbund Österreich macht Gernot Neuwirth zum Geschäftsführer

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Lexis+ startet als Recherche-Komponente von Lexis+ AI

Top-Kryptologen-Organisation scheitert am eigenen digitalen Schlüssel

SteuerExpress: Die geplanten Neuerungen im UStR-Wartungserlass und mehr

Jahrestagung KI-Recht 2025 ist am 4. Dezember in Wien

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft