Hypo Vorarlberg gibt deutscher Aqua Group Großkredit: Die Berater

Bregenz/München. Kanzlei Goodwin hat die Hypo Vorarlberg als Super-Senior-Kreditgeber für die Aqua Group aus Bayern beraten.

Wirtschaftskanzlei Goodwin hat die Hypo Vorarlberg Bank AG als Super-Senior-Kreditgeber im Zusammenhang mit der Einrichtung einer neuen Super-Senior-Revolving-Fazilität im Rahmen des bestehenden Senior-Fazilitätsvertrags für die Aqua Group GmbH und bestimmter Tochtergesellschaften beraten, so eine Aussendung.

Das Transaktionsteam von Goodwin bestand aus Partner Folko Moroni und Associate Jakob Lutzenberger (Private Equity/Finanzen).

Der Kreditnehmer und seine Bank

Die Aqua Group mit Hauptsitz in Holzkirchen (Bayern) ist ein auf Wasser- und Brandschadensanierung spezialisiertes Unternehmen, das an rund 30 Standorten mit mehr als 400 Mitarbeitern tätig ist und Lösungen von der Lecksuche über Trocknungsdienstleistungen bis hin zur kompletten Renovierung anbiete.

Die Hypo Vorarlberg ist das größte unabhängige Finanzinstitut in Vorarlberg (Österreich) mit einer Bilanzsumme von rund 15 Milliarden Euro und Marktführerschaft im Firmenkundengeschäft in ihrer Region. Sie hat als Regionalbank 20 Filialen in Österreich und der Schweiz.