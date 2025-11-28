Erste Group-Vorstand Ingo Bleier scheidet aus, Nachfolger gesucht

Banking & Management. Ingo Bleier verlässt Mitte 2026 den Vorstand der Erste Group. Nun werde die Nachfolge-Findung gestartet.

Ingo Bleier hat dem Aufsichtsratsvorsitzenden der der Erste Group mitgeteilt, dass er seinen bis Ende Juni 2026 laufenden Vertrag zur Gänze erfüllen, jedoch aus privaten Gründen kein Angebot zur Verlängerung annehmen werde, heißt es in einer Aussendung der Großbank. Der Aufsichtsrat werde nun den Prozess zur Findung einer geeigneten Nachfolgeregelung anstoßen.

Die Aufgabe

Ingo Bleier ist Vorstand für Corporates & Markets, er gehört dem Gremium seit 2019 an. Dabei habe Bleier die strategische Weiterentwicklung des Firmenkunden- und Kapitalmarktgeschäfts der Gruppe maßgeblich geprägt, heißt es.

Unter seiner Führung habe sich die Erste Group zum führenden Kapitalmarkt- und Asset Managementhaus in Zentral- und Osteuropa entwickelt. Zudem trieb Ingo Bleier die Digitalisierung im Geschäft mit Firmenkunden mit der George Business Plattform voran.

„Geordnete Übergabe“

„Ich hatte die gestalterische Möglichkeit und auch große Freude, bei der Erste Group zur Entwicklung eines erfolgreichen Firmenkunden- und Kapitalmarktgeschäfts beizutragen, das mittlerweile einen wesentlichen Teil der Erträge der Erste Group generiert“, so Bleier. „Aus privaten Gründen möchte ich mich nun aber nach Ablauf meines Mandats aus der Vorstandsverantwortung zurückziehen und für eine geordnete Übergabe sorgen.“

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Gottfried Haber, äußert in der Aussendung Bedauern über die Entscheidung: „Ingo Bleier hat die Erste Group in einer entscheidenden Phase mitgestaltet und das Firmenkundengeschäft erfolgreich weiterentwickelt. Für seine langjährige, engagierte Arbeit möchte ich ihm im Namen des Aufsichtsrats unseren Dank und unsere Anerkennung aussprechen.“

Peter Bosek, Vorstandsvorsitzender der Erste Group: „Ich respektiere Ingos Entscheidung und danke ihm herzlich für seinen Beitrag zur Erste Group. Unter seiner Führung hat die Erste Group ihr Kapitalmarktgeschäft deutlich gestärkt und unsere Position als verlässlicher Partner in Zentral- und Osteuropa ausgebaut. Ich wünsche ihm und seiner Familie nur das Beste.“

Der Lebenslauf

Ingo Bleier ist seit Juli 2019 Mitglied des Vorstandes der Erste Group Bank AG. Zuvor leitete er ab 2015 das Group Corporates-Geschäft und war von 2010 bis 2014 für das Investment Banking verantwortlich. Seine Karriere bei der Erste Group begann im Dezember 2007 im Bereich Credit Markets.

Frühere Stationen führten ihn unter anderem zu UniCredit Markets and Investment Banking, davor zur HVB Group sowie zur Bank Austria Creditanstalt, wo er verschiedene Führungspositionen im Bereich Syndizierung und Projektfinanzierung innehatte. Seine internationale Erfahrung umfasst auch eine Tätigkeit als Leiter des Corporate Banking bei Banca Creditanstalt in Rumänien. Bleier begann seine Laufbahn 1994 mit einem Trainee Programm bei der Creditanstalt-Bankverein.