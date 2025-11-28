 Open menu
Personalia, Recht

Müller Partner mit zwei neuen Anwälten für Bau, Corporate, Finance

Margherita Müller ©Müller Partner

Wien. Margherita Müller ist neue Anwältin im Baurechtsteam von Müller Partner. Jürgen Scheuchelbauer ist jetzt Anwalt im Kapitalmarkt- und Corporate-Team.

Margherita Müller (Jahrgang 1996) verstärke ab sofort als weitere Rechtsanwältin das auf Baurecht und Claimmanagement spezialisierte Baurechtsteam von Müller Partner Rechtsanwälte, so eine Aussendung. Sie ist Teil des Teams von Kanzlei-Namenspartnerin Katherina Müller (nicht verwandt) und Bernhard Kall.

Die Spezialisierungen

Die Tätigkeitsschwerpunkte der neuen Anwältin liegen demnach in den Bereichen Bauvertragsrecht, Gewährleistungs- und Schadenersatzrecht, sowie in Prozessführung und außergerichtlichen Konfliktlösungen. Sie hat an der Uni Wien Jus studiert und die Zusatzausbildung Certified Business Managerin (Uni Graz) sowie das Zusatzdiplom Mediation an der Universität Wien.

Auch Jürgen Scheuchelbauer (Jahrgang 1994) ist neuer Anwalt bei Müller Partner (Team Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht sowie Unternehmenskäufe und Venture Capital; Partner Carl Walderdorff und Gernot Wilfling). Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Gesellschafts- und Unternehmensrecht, M&A und Banking & Finance.

Jürgen Scheuchelbauer ©Müller Partner

Weiters berate er Mandant:innen in den Bereichen Kapitalmarkt- und Börserecht, Venture Capital und bei der Gründung und Finanzierung von Start-ups. Scheuchelbauer hat Wirtschaftsrecht an der WU Wien studiert. Sowohl er wie Müller waren zuvor in anderen Wirtschaftskanzleien (Cerha Hempel, KWR).

Die Statements

Mit Margherita Müller sei es gelungen, eine erfahrene Baujuristin in das Team zu holen und damit auch das Wachstum der Kanzlei weiter voranzutreiben, so Partnerin Katharina Müller: „Margherita Müller hat uns von Anfang an von ihren fachlichen Fähigkeiten und ihrer professionellen Arbeitsweise überzeugt. Wir sind sehr stolz, dass sich Margherita dafür entschieden hat, nach ihrer Eintragung ihren Karriereweg als Anwältin bei uns fortzusetzen.“

Partner Bernhard Kall: „Margherita hat es geschafft, innerhalb eines halben Jahres zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Teams zu werden. Ihre fachliche Kompetenz, Stärke und Zielstrebigkeit machen sie zu einem wertvollen Teammitglied.“

Partner Carl Walderdorff: „Jürgen Scheuchelbauer passt perfekt in unser Team, weil er neben seinem umfangreichen gesellschaftsrechtlichen Knowhow auch Erfahrung in den Bereichen Kapitalmarkt- und Börserecht, sowie Venture Capital mitbringt. Auch seine Expertise in der Beratungstätigkeit von Start-ups fügt sich perfekt in unsere Tätigkeitsschwerpunkte ein und ergibt somit eine sinnvolle und logische Ergänzung unseres Teams.“

