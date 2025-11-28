Mutares steigt bei Steyr Motors aus: Noerr berät RBI und Cantor

Frankfurt/Steyr. Kanzlei Noerr half Cantor Fitzgerald und Raiffeisen Bank International beim Ausstieg von Mutares bei der börsenotierten Steyr Motors.

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Noerr hat die Konsortialbanken Cantor Fitzgerald und Raiffeisen Bank International (in Kooperation mit ODDO BHF SCA) beim Exit des Investmenthauses Mutares aus der österreichischen Portfoliogesellschaft Steyr Motors AG beraten.

Motoren für Defence und Security

Steyr ist auf die Entwicklung und Produktion von Motoren vor allem für den Defence- und Securitybereich spezialisiert, d.h. für militärische Spezialfahrzeuge und Boote (auch für die zivile Nutzung) sowie als Hilfsaggregate für Kampfpanzer und Lokomotiven.

Im Rahmen der Platzierung hat die im SDAX der Deutschen Börse gelistete Private-Equity-Holding Mutares ihre zuletzt noch gehaltene 23-prozentige Beteiligung an Steyr im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig und erfolgreich bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland veräußert, heißt es. Mit dem Ausstieg von Mutares, dem bisher größten Aktionär, erhöhte sich der Streubesitzanteil bei Steyr Motors auf ca. 80 Prozent.

Erfolg im Rüstungsgeschäft

Mutares hatte Steyr Ende 2022 erworben. Im Oktober 2024 erfolgte das Listing von Steyr Motors im Scale-Segment des Freiverkehrs (Regulated Unofficial Market) der Frankfurter Wertpapierbörse. Mit der Umplatzierung und der schrittweisen Reduzierung des Anteilsbesitzes habe Mutares über die gesamte Haltedauer von Steyr einen Bruttoerlös von insgesamt mehr als 170 Mio. Euro erzielt und somit einen ROIC deutlich über der kommunizierten Zielspanne von 7-10x erreicht.

Noerr hatte zuvor bereits den Börsengang von Steyr an die Frankfurter Börse, die vorhergehenden Umplatzierungen von Mutares sowie das Uplisting von Mutares in den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse begleitet.

Das Beratungsteam

Im Team von Noerr für Cantor Fitzgerald/Raiffeisen Bank International waren Julian Schulze De la Cruz (Leitung; Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), weiters Holger Alfes (Partner), Philip Schmoll (Associated Partner), Sebastian de Schmidt (Counsel) und Thomas Thies (Senior Associate; alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Im Bereich Corporate war Ralph Schilha aktiv (Partner, München).