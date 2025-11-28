 Open menu
Business, Motor, Recht

Mutares steigt bei Steyr Motors aus: Noerr berät RBI und Cantor

Bulle und Bär ©Deutsche Börse AG

Frankfurt/Steyr. Kanzlei Noerr half Cantor Fitzgerald und Raiffeisen Bank International beim Ausstieg von Mutares bei der börsenotierten Steyr Motors.

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Noerr hat die Konsortialbanken Cantor Fitzgerald und Raiffeisen Bank International (in Kooperation mit ODDO BHF SCA) beim Exit des Investmenthauses Mutares aus der österreichischen Portfoliogesellschaft Steyr Motors AG beraten.

Motoren für Defence und Security

Steyr ist auf die Entwicklung und Produktion von Motoren vor allem für den Defence- und Securitybereich spezialisiert, d.h. für militärische Spezialfahrzeuge und Boote (auch für die zivile Nutzung) sowie als Hilfsaggregate für Kampfpanzer und Lokomotiven.

Im Rahmen der Platzierung hat die im SDAX der Deutschen Börse gelistete Private-Equity-Holding Mutares ihre zuletzt noch gehaltene 23-prozentige Beteiligung an Steyr im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig und erfolgreich bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland veräußert, heißt es. Mit dem Ausstieg von Mutares, dem bisher größten Aktionär, erhöhte sich der Streubesitzanteil bei Steyr Motors auf ca. 80 Prozent.

Erfolg im Rüstungsgeschäft

Mutares hatte Steyr Ende 2022 erworben. Im Oktober 2024 erfolgte das Listing von Steyr Motors im Scale-Segment des Freiverkehrs (Regulated Unofficial Market) der Frankfurter Wertpapierbörse. Mit der Umplatzierung und der schrittweisen Reduzierung des Anteilsbesitzes habe Mutares über die gesamte Haltedauer von Steyr einen Bruttoerlös von insgesamt mehr als 170 Mio. Euro erzielt und somit einen ROIC deutlich über der kommunizierten Zielspanne von 7-10x erreicht.

Noerr hatte zuvor bereits den Börsengang von Steyr an die Frankfurter Börse, die vorhergehenden Umplatzierungen von Mutares sowie das Uplisting von Mutares in den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse begleitet.

Das Beratungsteam

Im Team von Noerr für Cantor Fitzgerald/Raiffeisen Bank International waren Julian Schulze De la Cruz (Leitung; Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), weiters Holger Alfes (Partner), Philip Schmoll (Associated Partner), Sebastian de Schmidt (Counsel) und Thomas Thies (Senior Associate; alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Im Bereich Corporate war Ralph Schilha aktiv (Partner, München).

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Müller Partner mit zwei neuen Anwälten für Bau, Corporate, Finance
  2. Hengeler Mueller siegt vor Gericht für Obdachlosen-Initiative
  3. Ergo verkauft Rechtsschutz in Tschechien an Generali mit Wolf Theiss
  4. Hypo Vorarlberg gibt deutscher Aqua Group Großkredit: Die Berater

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Greiner Bio-One macht Sebastian Heiner zum neuen CEO

Frauen in der Immobilienwirtschaft: 8. Mentoringprogramm des Salon Real

Top-Kryptologen-Organisation scheitert am eigenen digitalen Schlüssel

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft

Die Finanzvorstände setzen den Rotstift an, so Deloitte

Neu in Finanz:

Erste Group-Vorstand Ingo Bleier scheidet aus, Nachfolger gesucht

Ergo verkauft Rechtsschutz in Tschechien an Generali mit Wolf Theiss

Firmenkunden wollen mehr „digitale Nähe“ von ihrer Bank, so zeb

Fintech Week startet am 17.11. mit Binder Grösswang und Cerha Hempel

Peter Schwark ist neuer Sprecher von Altersvorsorge-Thinktank DIA

Neu in Recht:

Müller Partner mit zwei neuen Anwälten für Bau, Corporate, Finance

Mehr Rechtsschutz für Umweltorganisationen: Urteil und Analyse

Mutares steigt bei Steyr Motors aus: Noerr berät RBI und Cantor

Weihnachtsmarkt im Justizpalast geht als Online-Shopping weiter

Hengeler Mueller siegt vor Gericht für Obdachlosen-Initiative

Neu in Steuer:

Die Neuerungen bei Freien Dienstnehmern: Seminar der ASW am 3.12.

SteuerExpress: Die geplanten Neuerungen im UStR-Wartungserlass und mehr

Neues Gesetz zu Nachhaltigkeitsberichten: Neue Strafen, neue Prüfer

Mitten im Krypto-Crash: PwC warnt vor der Steuerfalle

SteuerExpress: Neuerungen in der Altersteilzeit, Leistungskette über App-Stores und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Wie vertrauenswürdig ist KI? Forscher identifizieren 6 Kriterien

TU Graz vergibt gesponserte Stipendien für den Technik-Nachwuchs

Mehr Output gesucht: TU Wien und AIT vertiefen Zusammenarbeit

Neuer Kurzkommentar zum Informationsfreiheitsgesetz

Neues Christian-Doppler-Labor: Uni Wien & wasserlösliche Polymere

Neu in Personalia:

Müller Partner mit zwei neuen Anwälten für Bau, Corporate, Finance

TU Graz vergibt gesponserte Stipendien für den Technik-Nachwuchs

Greiner Bio-One macht Sebastian Heiner zum neuen CEO

Richter bestätigen ihr Präsidium und warnen vor Personalknappheit

Vavrovsky Heine Marth befördert Theresa Nindl und Florian Stefan

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Lexis+ startet als Recherche-Komponente von Lexis+ AI

Top-Kryptologen-Organisation scheitert am eigenen digitalen Schlüssel

SteuerExpress: Die geplanten Neuerungen im UStR-Wartungserlass und mehr

Jahrestagung KI-Recht 2025 ist am 4. Dezember in Wien

Ihr flexibler Einstieg in Steuern, Recht & Wirtschaft