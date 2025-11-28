TU Graz vergibt gesponserte Stipendien für den Technik-Nachwuchs

Graz. 13 Studierende aus technischen Studienrichtungen haben im Rahmen des Programms „TU Graz 100“ neue Stipendien erhalten. Finanziert wird das mit Partnern wie APG.

Die Technische Universität Graz hat 13 neue Stipendien an besonders leistungsstarke Studierende vergeben, wie in einer Aussendung heißt. Die Geförderten stammen aus acht Ländern und studieren an der TU Graz. Sieben der Stipendien gehen an Studentinnen, sechs an Studenten. Die Verleihung der Urkunden fand im Rahmen einer Feier am Campus Alte Technik statt.

Die Stipendien richten sich an Bachelor- und Masterstudierende in technischen Studienrichtungen. Bachelorstudierende erhalten pro Studienjahr 4.000 Euro, Masterstudierende 8.000 Euro. Die Förderung ist an Leistungsnachweise geknüpft und läuft maximal zwei Jahre; in diesem Zeitraum werden die Stipendiaten von wissenschaftlichen Mentorinnen und Mentoren der TU Graz begleitet.

Programm TU Graz 100

Insgesamt profitieren derzeit 50 Studierende vom Programm „TU Graz 100“. Finanziert werden die Stipendien von Unternehmen, Verbänden und öffentlichen Institutionen, die damit den Hochschul- und Wirtschaftsstandort Graz und die Steiermark stärken wollen. Zu den Förderern der neu vergebenen Stipendien zählen unter anderem Austrian Power Grid, die Grazer Wechselseitige Versicherung, die Industriellenvereinigung Steiermark sowie Unternehmen aus dem Bereich Cybersecurity; auch die Stadt Graz unterstützt das Programm in Kooperation mit der TU Graz.

Stärkung des Standorts als Ziel

Die Stipendien sollen dazu beitragen, qualifizierte Studierende aus dem In- und Ausland für ein Studium an der TU Graz zu gewinnen. Der Rektor der TU Graz sieht darin ein „Instrument zur Stärkung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes Steiermark“. Neben der finanziellen Unterstützung erhalten Stipendiaten Einblicke in die Praxis der beteiligten Unternehmen und Institutionen. Diese Kontakte könnten für Praktika, Projektarbeiten oder spätere Berufseinstiege genutzt werden, heißt es.

Bewerbungen sind in festgelegten Fristen (die aktuelle Runde läuft bis 14. Februar 2026) möglich und erfordern den Nachweis sehr guter Studienleistungen, außerdem werden Stipendien bevorzugt an neu zugelassene Studierende vergeben, die ihr Studium an der TU Graz beginnen.