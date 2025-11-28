Weihnachtsmarkt im Justizpalast geht als Online-Shopping weiter

Wien. Der Weihnachtsmarkt der Justizanstalten und Forensisch-therapeutischen Zentren fand dieses Jahr wieder im Justizpalast statt. Die angebotenen Produkte gibt es auch online.

Der Weihnachtsmarkt der österreichischen Justizanstalten und Forensisch-therapeutischen Zentren fand heuer am 26. und 27. November im Foyer des Justizpalastes statt. Dabei konnten Interessierte Holzarbeiten, Krippen, Lederwaren, Spielzeug und weihnachtliche Deko erwerben.

Justizministerin Anna Sporrer eröffnete den Markt in feierlichem Rahmen und dankte der Präsidentin des Oberlandesgerichtes Wien, Katharina Lehmayer, für die Möglichkeit den Markt wieder im Justizpalast veranstalten zu können: „Der jährliche Weihnachtsmarkt im Foyer des Justizpalastes ist längst mehr als eine Verkaufsausstellung, er ist ein Zeichen dafür, wie vielfältig und kreativ die Arbeit in unseren Justizanstalten und Forensisch-Therapeutischen Zentren ist.“

Auch im Online-Shop

Für stimmungsvolles Ambiente sorgte der Kinderchor der Schule Wien 14, Felbigergasse. Wer nicht vor Ort sein konnte, findet die angebotenen Produkte auch auf www.jailshop.at. Der Online-Shop wurde im Jahr 2017 eingeführt.

Der Erlös fließt laut einer Aussendung in die Werkstätten der Justizanstalten und forensisch-therapeutischen Zentren und unterstützt demnach Beschäftigung und Wiedereingliederung der Insassinnen und Insassen.

