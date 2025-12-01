Ideen für die Wirtschaft der Zukunft gesucht: B&C vergibt Preise

Wien. Zu ihrem 25. Jubiläum initiiert die B&C Privatstiftung einen Textwettbewerb zur Zukunft der österreichischen Wirtschaft. Teilnehmen dürfen alle zwischen 20 und 25.

Unter dem Titel „Zukunft schreiben“ sind junge Menschen landesweit eingeladen, ihre Ideen zur Wirtschaftswelt von morgen einzubringen. Teilnahmeberechtigt sind demnach alle, die bis zum Stichtag 1. Dezember 2025 zwischen 20 und 25 Jahre alt sind, so die B&C Privatstiftung. Auch bis zu zweiköpfige Teams sind erlaubt.

Die B&C Privatstiftung hält Anteile an großen Industriekonzernen und vergibt mit dem Houska-Preis den größten privaten Preis für anwendungsnahe Forschung. Eine weitere Initiative ist die MEGA Bildungsstiftung.

So sucht die B&C nach Ideen für die Wirtschaft

Gesucht werden bei dem neuen Textwettbewerb laut einer Aussendung kreative und kritische Perspektiven auf aktuelle Herausforderungen sowie Impulse für die aktuelle Diskussion über die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Österreich. Die fünf überzeugendsten Textbeiträge erhalten demnach jeweils 5.000 Euro, die Einreichfrist endet am 11. Februar 2026 (www.zukunftschreiben.at).

Wolfgang Hofer, Mitglied des Stiftungsvorstandes der B&C Privatstiftung: „Wirtschaft ist immer im Wandel. Neue Technologien, soziale und politische Änderungen, globale Entwicklungen, all das verändert laufend unsere Arbeitswelt und unser unternehmerisches Handeln. Doch weiterhin gilt: Zukunft passiert nicht einfach, Zukunft wird gemacht. Deshalb richten wir den Blick nach vorne und wollen verstehen, wie die junge Generation diese Entwicklungen einschätzt. Ihren Gedanken und Visionen möchten wir Gehör verschaffen und sichtbar machen, wie sie die Wirtschaftswelt von morgen denken.“

Die Jury

Die Auswahl der Gewinnertexte erfolgt laut den Angaben durch eine unabhängige Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung:

Florian Frauscher (Sektionschef BMAW)

Alexander Huber (Generalsekretär BMB)

Fabian Kasztler ( Geschäftsführer Junge Industrie Wien)

Christine Mayrhuber (stellvertretende Direktorin WIFO)

Rupert Sausgruber (Rektor Wirtschaftsuniversität Wien)

Christa Schlager (Leiterin Abteilung Wirtschaftspolitik AK Wien)

Hannah Wundsam (Co-Managing Director AustrianStartups

Norbert Zimmermann (Vorstandsvorsitzender Berndorf Privatstiftung)