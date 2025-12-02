Bank Gutmann erweitert Vorstand um Position für Recht & Risiko

Banken & Management. Walter Schwarz wird Vorstand für Anti-Geldwäsche, Sanktionen, Compliance, Risk Management und Recht bei Gutmann.

Der Aufsichtsrat der Bank Gutmann AG hat laut einer Aussendung Walter Schwarz mit Wirkung zum 1. März 2026 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Schwarz übernimmt demnach die Verantwortung für die Bereiche Anti-Money-Laundering (AML) und Sanktionen, Compliance, Risk Management und Recht.

Mit der Entscheidung zur Erweiterung des Vorstands stärke Gutmann zentrale Funktionen, die für eine verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Hauses wesentlich seien.

Immer mehr Compliance-Themen

Mag. Walter Schwarz ist ausgebildeter Jurist und verfüge über (Führungs-)Erfahrung in führenden österreichischen und internationalen Finanzinstituten, mit einem besonderen Fokus auf Private Banking.

Die regulatorischen Anforderungen im Finanzdienstleistungsbereich entwickeln sich fortlaufend weiter, so die Bank: Die Einrichtung eines eigenen Ressorts auf Vorstandsebene unterstreiche den Anspruch, diesen Rahmenbedingungen angemessen Rechnung zu tragen und höchste Standards in allen Governance-Bereichen zu gewährleisten.

Das Statement

„Wir freuen uns sehr, Walter Schwarz als Teil des Teams bei Gutmann zu begrüßen. Walter Schwarz verfügt über langjährige Erfahrung und höchste fachliche Kompetenz und wird einen wichtigen Beitrag zur weiteren erfolgreichen Entwicklung Gutmanns leisten“, so Louis Kahane, CEO von Gutmann.