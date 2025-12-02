Mit „Beratung, die beruhigt“ will Grant Thornton wachsen

Marketing. Grant Thornton Austria hat seine neue Kampagne für künftiges Wachstum präsentiert. Motto: Beratung, die beruhigt.

Als führender Anbieter von Tax-, Audit- und Advisory-Dienstleistungen unterstreiche Grant Thornton Austria mit der neuen Kampagne seinen Anspruch, Menschen und Unternehmen Orientierung und Antrieb zu geben, so eine Aussendung.

Grant Thornton zählt in Österreich wie auch international zu den größeren Kanzleien, wenn auch nicht zu den „Big Four“, den vier Weltmarktführern. Weiteres Wachstum soll nun der Leitgedanke „Beratung, die beruhigt.“ bringen. Konkret will sich Grant Thornton Austria laut den Angaben als „Peace of Mind Company“ positionieren – als verlässlicher Partner, der Klarheit, Nähe und Momentum in einer zunehmend komplexen Welt schaffe.

„Sicherheit in entscheidenden Situationen“

Die Kampagne sowie die dahinterliegende Markenstrategie wurde gemeinsam mit der Agentur Kubrik erarbeitet. Darin werde das Kundenversprechen visuell und sprachlich auf den Punkt gebracht, heißt es: Das zentrale Motiv, ein Stuhl im charakteristischen Grant Thornton- Purple, stehe symbolisch für Partnerschaft, Stabilität und Vertrauen sowie für einen Ort der Klarheit inmitten von Komplexität und stetigem Wandel.

Christoph Zimmel, CEO und Managing Partner von Grant Thornton Austria: „Unsere Klientinnen und Klienten verlassen sich darauf, dass wir ihnen nicht nur fachlich exzellentes Know-how bieten, sondern auch Sicherheit in entscheidenden Situationen. Wir schaffen Orientierung, bauen starke Beziehungen auf und geben Menschen und Unternehmen die Möglichkeit, den Unterschied zu machen. Die Kampagne bringt dieses Versprechen auf den Punkt und zeigt unsere Marke so, wie sie am österreichischen Markt wahrgenommen werden soll: klar, nah und unverwechselbar.“