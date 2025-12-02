 Open menu
Neue Marke: Rödl verzichtet beim Auftritt jetzt auf die „Partner“

Sujet Im Dezember ©ejn

Wirtschaftskanzleien. Die Partner haben – äußerlich – ausgedient: Beratungsunternehmen Rödl & Partner heißt ab sofort „RÖDL“.

Die internationale Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Nürnberg tritt mit neuer Marke und geschärftem Selbstverständnis auf, so eine Aussendung: Aus „Rödl & Partner“ wird demnach RÖDL – was als „klar, kraftvoll und international“ verstanden werden soll.

Mehr als 6.000 Beschäftigte

Die Umbenennung sei Teil einer neuen Markenpositionierung und unterstreiche den Anspruch, für deutschsprachige Unternehmen weltweit Wegbegleiter bei jedem Schritt und Wegbereiter für nachhaltiges Wachstum zu sein – mit Rechtsberatung, Steuerberatung, Audit & Assurance, Advisory & IT sowie Business Process Outsourcing. Aktuell hat Rödl laut den Angaben 117 Standorte in 50 Ländern und mehr als 6.000 Beschäftigte.

Die Statements

„Wir sind EIN Unternehmen, EIN Team – daraus folgt EIN Name“, sagt Prof. Christian Rödl, Vorsitzender der Geschäftsleitung. „Die neue Marke macht sichtbar, was RÖDL seit der Gründung im Jahr 1977 durch meinen Vater, Bernd Rödl, auszeichnet: Wir beraten unsere Mandanten vorausschauend mit einheitlichen deutschen Standards. Persönlich. Interdisziplinär. Weltweit.“

„Wir bleiben dabei unseren Wurzeln treu und gehen zugleich entschlossen voran – als Wegbegleiter und Wegbereiter mit einem globalen Mindset und lokaler Nähe“, so Birgit Stelling-Schönlein, Partnerin und Chief Marketing Officer.

