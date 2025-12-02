Post AG kauft EUShipments.com, Schönherr Bulgarien hilft

E-Commerce & Übernahme. Schönherr beriet die Eigentümer des bulgarischen E-Commerce-Anbieters EUShipments.com beim Verkauf an die österreichische Post.

Bei der Transaktion verkaufen die EUShipments.com-Eigentümer laut den Angaben einen 70 Prozent-Anteil an die Post AG. Das Closing wird nach Vorliegen der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen für das erste Quartal 2026 erwartet, so eine Aussendung. Die Österreichische Post AG hat eine Option auf die restlichen 30 Prozent der Anteile innerhalb der nächsten vier Jahre.

Die Transaktion

Im Rahmen des Post-Einstiegs verkaufe das Geldhaus BlackPeak Capital nach erfolgreicher Partnerschaft seine Anteile, während die Gründer Svetlozar Dimitrov und Lora Dimitrova einen Minderheitsanteil behalten und gemeinsam mit der Post am weiteren Wachstum arbeiten, wie es heißt.

Schönherr beriet bei dem Deal in vier Jurisdiktionen (Lead: Schönherr Bulgarien, Unterstützung aus Rumänien, Kroatien und Slowakei). Das Schönherr-Team wurde von Ilko Stoyanov (Partner) geleitet; dabei waren auch Stela Pavlova-Kaneva und Ema Stoyanova.