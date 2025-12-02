WU-Professor Martin Spitzer wird Oberstrichter in Liechtenstein

Fürstliche Gerichtsbarkeit. WU-Rechtsprofessor Martin Spitzer ist jetzt Richter am Obersten Gerichtshof des sechstkleinsten Staats der Erde.

Martin Spitzer, Professor für Bürgerliches Recht und Zivilverfahrensrecht, wurde von Erbprinz Alois im Namen von Fürst Hans-Adam II. zum Richter am Obersten Gerichtshof des Fürstentums Liechtenstein ernannt und am 01.12. vereidigt, so eine Aussendung der WU.

Bislang sind sieben Jurist:innen der WU Höchstrichter geworden; Spitzer ist allerdings der erste, der ein derart hohes Richteramt im Ausland übernimmt, so die WU. Die Aufgabe ist auch insofern bemerkenswert, als es in nur wenigen Jurisdiktionen ein noch günstigeres Verhältnis zwischen Höchstrichtern und Einwohnern geben dürfte: Mit bloß 40.000 Einwohner:innen ist Liechtenstein der sechstkleinste Staat der Erde.

Das Gericht in Liechtenstein

Der Fürstliche Oberste Gerichtshof ist die höchste Instanz in Zivil-, Straf- und Verwaltungssachen in Liechtenstein. Nach einer grundlegenden Justizreform besteht der OGH ab 2026 aus zwei Senaten, die mit jeweils drei Richter:innen entscheiden.

Mit Martin Spitzer werde erstmals ein Wiener Rechtsprofessor Oberstrichter in Liechtenstein. Das Gericht selbst ist erst seit 1922 in Liechtenstein angesiedelt. Davor gab es mit dem k.k. Appellationsgericht für Tirol und Vorarlberg zu Innsbruck ein Revisionsgericht, das für das Fürstentum Liechtenstein zuständig war und somit ein gemeinsames Justizwesen von Österreich und Liechtenstein bildete.

Über Martin Spitzer

Martin Spitzer (46) promovierte 2003 an der Universität Wien, 2012 folgte die Habilitation, seit 2011 ist Spitzer an der WU tätig, wo er Professor für Bürgerliches Recht und Zivilverfahrensrecht, Vorstand des Instituts für Zivilrecht und Zivilverfahrensrecht und Programmdirektor des rechtswissenschaftlichen Studiums ist.

Spitzer ist laut den Angaben u.a. Mitbegründer des meistverkauften juristischen Buchs Österreichs („Bürgerliches Recht“, Perner/Spitzer/Kodek; ein Lehrbuch, das zuletzt 2022 in 7. Auflage bei Manz erschienen ist), Chefredakteur der Österreichischen Jurist:innenzeitung (ÖJZ) und des Österreichischen Juristischen Archivs (ÖJA), Mitherausgeber des Österreichischen Bankarchivs (ÖBA) sowie weiterer Kommentare zum Zivilrecht und Verfahrensrecht.