Forschungsarbeiten österreichischer Studierender heute im Parlament

Wien. In einer Ausstellung im Parlament wird heute den Forschungsarbeiten österreichischer Studierenden eine Plattform gegeben.

Bachelorstudierende österreichischer Universitäten präsentieren am 3. Dezember ihre Abschlussarbeiten im österreichischen Parlament. Die Ausstellung „Posters in Parliament“ steht im Zeichen von Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit sowie Inklusion. Etwa die Hälfte der rund 20 Teilnehmenden kommt von der Universität Wien, heißt es in einer Aussendung der Uni.

Wissenschaftliche Poster

Die Studierenden stellen ihre Forschungsergebnisse als wissenschaftliche Poster vor; Interessierte können die Beiträge dann ab nächstem Jahr im Besucherzentrum des Parlaments einsehen. Das Projekt soll junge Forscher mit politischen Entscheidungsträgern verbinden und einen Austausch zwischen Wissenschaft und Politik schaffen. Die Studierenden wurden darauf in einer Blockveranstaltung zur Wissenschaftskommunikation vorbereitet.

Christa Schnabl, Vizerektorin für Studium und Lehre an der Uni Wien, meint in der Aussendung, dass die Studierenden dadurch gefragte Kompetenzen erwerben würden und es möglich gemacht werde, ihre Ergebnisse in gesellschaftliche und politische Debatten einzubringen. Die Bachelorarbeiten behandeln eine Vielzahl von Themen zu Nachhaltigkeit und Inklusion; unter anderem wird der Spracherwerb in Abhängigkeit vom Bildungshintergrund untersucht.

Ausstellungsbesucher erreichen die Inhalte über QR-Codes. „Posters in Parliament“ ist Teil des EU-Projekts „Posters in Brussels“, das Undergraduate-Forschung, Wissenschaftskommunikation und gesellschaftliches Engagement fördert.

