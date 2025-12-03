NIU answers: KI-Assistent für Nachhaltigkeit von Manz

Fachverlage. Mit „NIU answers“ bringt Manz einen KI-gestützten Recherche-Assistenten rund um ESG an den Start.

Ab 2‌026 kann „NIU answers“, ein KI-gestützter Recherche-Assistent rund um Nachhaltigkeit im Unternehmen, im Early Access getestet werden, teilt Manz mit (und hat dafür die Registrierung eröffnet).

Der neue KI-Assistent

„NIU answers“ ist ein juristisch fundierter, KI-gestützter Recherche-Assistent, der den Arbeitsalltag von Nachhaltigkeitsmanager:innen wesentlich vereinfache, wie der Fachverlag verspricht. Konkret beantworte „NIU answers“ komplexe Fragen schnell und in natürlicher Sprache und liefere präzise, zitierfähige Fundstellen. Volltexte werden direkt angezeigt und Inhalte zusammengefasst.

Weiters analysiere „NIU answers“ Entscheidungen, Gesetzestexte und Fachliteratur und ordne Ergebnisse effizient Arbeitsprozessen zu.

Die Sicherheit

Dabei garantiere man für höchste Datensicherheit: Konkret werden laut Manz Nutzereingaben nicht gespeichert und urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht für Trainingszwecke verwendet. Im Gegensatz zu öffentlich zugänglichen Chatbots basieren die Antworten außerdem auf geprüften Quellen wie den hauseigenen Publikationen und offiziellen Datenbanken wie RIS (Bundesrecht).

Auf dem Foto: Die Redaktion des Manz-Fachinformationsportals „NIU – Nachhaltigkeit im Unternehmen“ mit Sachbuch-Programmverantwortlichem Christopher Dietz (Mitte).