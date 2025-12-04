 Open menu
Doris Link leitet die Hochschule Campus Wien ab 2026

Doris Link ©Hochschule Campus Wien / Ludwig Schedl

Größte Fachhochschule. Doris Link ist ab 1.1.2026 die neue Vorsitzende der Geschäftsleitung der Hochschule Campus Wien. Sie war bisher COO und folgt auf Wilhelm Behensky.

Mit 1.1.2026 übernimmt Doris Link den Vorsitz der Geschäftsführung der Hochschule Campus Wien. Sie folgt per Beschluss des Präsidiums der Hochschule Campus Wien auf den Gründer und langjährigen Vorsitzenden Wilhelm Behensky, der zu diesem Zeitpunkt ins Präsidium wechselt.

Bildungsanbieter und Laufbahn

Die Hochschule Campus Wien ist laut den Angaben Österreichs größte Fachhochschule: 2001 gegründet, heißt die frühere FH Campus Wien seit 2025 Hochschule Campus Wien. Aktuell gibt es demnach mehr als 9.000 Studierende am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten. Es gibt insgesamt 70 Studienprogramme, verteilt auf die Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik.

FH-Prof.in DIin Dr.in Doris Link ist seit September 2023 Chief Operating Officer und damit Mitglied der Geschäftsleitung. Als COO war sie für Infrastruktur, IT-Services, den Schwerpunkt Nachhaltigkeit sowie die Campus Wien Academy (Weiterbildungsangebote) zuständig. Sie spielte auch beim Ausbau des Standorts eine wichtige Rolle, heißt es.

Start bei der Strabag

Doris Link studierte Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt Baubetrieb und Bauwirtschaft an der Technischen Universität Wien. Ihr Doktoratsstudium absolvierte sie an der University of Nottingham und an der Technischen Universität Wien. Anschließend war sie in verschiedenen Funktionen in der Baubranche tätig, etwa als Stabsstellenleiterin und Gruppenleiterin im Strabag-Konzern, wo sie die Stabsstelle Claims & Controlling verantwortete und das Projekt LKW-Maut Bau betreute. Darüber hinaus war Doris Link Mitglied im Aufsichtsrat der Asfinag BMG.

Ab 2004 leitete sie an der Wiener Fachhochschule verschiedene Studiengänge im Bereich Bauingenieurwesen – Baumanagement und baute die Architekturausbildung und das Forschungszentrum des Departments Bauen und Gestalten auf. Ab 2007 übernahm sie die Leitung des Departments Bauen und Gestalten, 2023 wurde sie COO.

