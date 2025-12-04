Energie AG OÖ schickt Julia Weberberger ins Green Energy Lab

Energieanbieter & Forschungsfirmen. Julia Weberberger wird neue Vorständin des Green Energy Lab. Anlass ist der Beitritt der Energie AG Oberösterreich.

Julia Weberberger wird zum neuen Vorstandsmitglied von Green Energy Lab bestellt und übernimmt die Funktion der Obfrau-Stellvertreterin, so eine Aussendung. Anlass ist der Beitritt der Energie AG Oberösterreich.

Die Forschungsinitiative Green Energy Lab ist ein gemeinnütziger Verein für angewandte Forschung im Bereich erneuerbare Energie- und Wärmelösungen. Gegründet wurde der Verein im Jahr 2018 von Wien Energie, EVN, Energie Steiermark und Burgenland Energie. Die Energie AG kam 2025 als fünftes Mitglied hinzu.

Zur Person

Julia Weberberger leitet die Konzernstrategie der Energie AG Oberösterreich, u.a. in Sachen Energiewende und Nachhaltigkeitsmanagement. Zuvor leitete sie die operative Personalabteilung. Sie hat eine akademische Ausbildung in Rechtswissenschaften, Psychologie und Changemanagement.

Die Statements

„Wir müssen den Herausforderungen der Zukunft proaktiv begegnen. Forschung an technologischen Lösungen für eine erneuerbare Energiezukunft ist ein entscheidender Hebel und genau hier setzt das Green Energy Lab an“, so Weberberger.

„Wir begrüßen den Beitritt der Energie AG Oberösterreich und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Julia Weberberger im Vorstand von Green Energy Lab. Damit wird unser gemeinsames Engagement für eine nachhaltige Energiezukunft weiter gestärkt“, so Andrea Edelmann, Obfrau und Vorstandssprecherin von Green Energy Lab.