 Open menu
Business, Personalia

Energie AG OÖ schickt Julia Weberberger ins Green Energy Lab

Julia Weberberger ©Privat

Energieanbieter & Forschungsfirmen. Julia Weberberger wird neue Vorständin des Green Energy Lab. Anlass ist der Beitritt der Energie AG Oberösterreich.

Julia Weberberger wird zum neuen Vorstandsmitglied von Green Energy Lab bestellt und übernimmt die Funktion der Obfrau-Stellvertreterin, so eine Aussendung. Anlass ist der Beitritt der Energie AG Oberösterreich.

Die Forschungsinitiative Green Energy Lab ist ein gemeinnütziger Verein für angewandte Forschung im Bereich erneuerbare Energie- und Wärmelösungen. Gegründet wurde der Verein im Jahr 2018 von Wien Energie, EVN, Energie Steiermark und Burgenland Energie. Die Energie AG kam 2025 als fünftes Mitglied hinzu.

Zur Person

Julia Weberberger leitet die Konzernstrategie der Energie AG Oberösterreich, u.a. in Sachen Energiewende und Nachhaltigkeitsmanagement. Zuvor leitete sie die operative Personalabteilung. Sie hat eine akademische Ausbildung in Rechtswissenschaften, Psychologie und Changemanagement.

Die Statements

„Wir müssen den Herausforderungen der Zukunft proaktiv begegnen. Forschung an technologischen Lösungen für eine erneuerbare Energiezukunft ist ein entscheidender Hebel und genau hier setzt das Green Energy Lab an“, so Weberberger.

„Wir begrüßen den Beitritt der Energie AG Oberösterreich und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Julia Weberberger im Vorstand von Green Energy Lab. Damit wird unser gemeinsames Engagement für eine nachhaltige Energiezukunft weiter gestärkt“, so Andrea Edelmann, Obfrau und Vorstandssprecherin von Green Energy Lab.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. NIU answers: KI-Assistent für Nachhaltigkeit von Manz
  2. Forschungsarbeiten österreichischer Studierender heute im Parlament
  3. TU Graz vergibt gesponserte Stipendien für den Technik-Nachwuchs
  4. Neues Christian-Doppler-Labor: Uni Wien & wasserlösliche Polymere

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Energie AG OÖ schickt Julia Weberberger ins Green Energy Lab

Gläubigerschützer: Hackl und Engel neu im Präsidium des KSV1870

Studentenwohnungen: Michael Helm ist neuer Vorstand der STUWO

Führungskräfte-Studie: Altersgemischte Teams arbeiten besser

Greiner Bio-One macht Sebastian Heiner zum neuen CEO

Neu in Finanz:

„Banken werden bis 2030 rund 30% ihrer Beschäftigten verlieren“

Online-Event: Solide Wohnimmo-Finanzierung in der Ära nach KIM-V

Bank Gutmann erweitert Vorstand um Position für Recht & Risiko

Private Banking: Eine Billion Euro sind in Österreich zu verwalten

Erste Group-Vorstand Ingo Bleier scheidet aus, Nachfolger gesucht

Neu in Recht:

Inflationslinderungsgesetz und Shrinkflation-Gesetz gehen an den Start

NIU answers: KI-Assistent für Nachhaltigkeit von Manz

Post AG kauft EUShipments.com, Schönherr Bulgarien hilft

VKI-Sammelaktion zu Fonds: Weitere Raiffeisenbanken dabei

WU-Professor Martin Spitzer wird Oberstrichter in Liechtenstein

Neu in Steuer:

Mit „Beratung, die beruhigt“ will Grant Thornton wachsen

Neue Marke: Rödl verzichtet beim Auftritt jetzt auf die „Partner“

SteuerExpress: Bezugserhöhungen und Jubiläumsgeld-Rückstellung, die Satzung des KV SWÖ und mehr

Die Neuerungen bei Freien Dienstnehmern: Seminar der ASW am 3.12.

SteuerExpress: Die geplanten Neuerungen im UStR-Wartungserlass und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Doris Link leitet die Hochschule Campus Wien ab 2026

Forschungsarbeiten österreichischer Studierender heute im Parlament

Ideen für die Wirtschaft der Zukunft gesucht: B&C vergibt Preise

Wie vertrauenswürdig ist KI? Forscher identifizieren 6 Kriterien

TU Graz vergibt gesponserte Stipendien für den Technik-Nachwuchs

Neu in Personalia:

Energie AG OÖ schickt Julia Weberberger ins Green Energy Lab

Gläubigerschützer: Hackl und Engel neu im Präsidium des KSV1870

Studentenwohnungen: Michael Helm ist neuer Vorstand der STUWO

Doris Link leitet die Hochschule Campus Wien ab 2026

Bank Gutmann erweitert Vorstand um Position für Recht & Risiko

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

NIU answers: KI-Assistent für Nachhaltigkeit von Manz

„Banken werden bis 2030 rund 30% ihrer Beschäftigten verlieren“

SteuerExpress: Bezugserhöhungen und Jubiläumsgeld-Rückstellung, die Satzung des KV SWÖ und mehr

Lexis+ startet als Recherche-Komponente von Lexis+ AI

Top-Kryptologen-Organisation scheitert am eigenen digitalen Schlüssel