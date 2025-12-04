Gläubigerschützer: Hackl und Engel neu im Präsidium des KSV1870

Wien. Das Präsidium des KSV1870 wurde neu gewählt. Präsident Roland Wernik wurde bestätigt, Valerie Hackl (Gas Connect Austria) und Dominik Engel (FH Salzburg) sind neu an Bord.
Bei der Präsidiumswahl des Kreditschutzverbands von 1870 (KSV1870) wurde der bisherige Präsident Roland Wernik in seiner Funktion bestätigt. Wernik ist Geschäftsführer von Salzburg Wohnbau.
Mit Valerie Hackl und FH-Prof. Dominik Engel gibt es künftig zwei neue Vizepräsidenten. Beide waren zuletzt bereits im Verbandsvorstand vertreten. Geschäftsführer des KSV1870 sind Ricardo-José Vybiral und Hannes Frech.
Die Laufbahnen
- Valerie Hackl ist seit dem Vorjahr Geschäftsführerin von Gas Connect Austria, zuvor war sie als Geschäftsführerin der Austro Control tätig. Im Verbandsvorstand des Kreditschutzverband von 1870 ist sie seit 2022; seit 2024 ist sie zudem Mitglied des Aufsichtsrates der KSV1870 Holding AG.
- FH-Prof. Dominik Engel ist seit dem Jahr 2020 im Verbandsvorstand des Kreditschutzverband von 1870 vertreten. Er ist Rektor und Geschäftsführer der Fachhochschule Salzburg.