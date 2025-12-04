Studentenwohnungen: Michael Helm ist neuer Vorstand der STUWO

Immos & Management. Michael Helm ist neuer Finanzvorstand der STUWO, zuständig für 4.000 Wohneinheiten. Er kommt von Rustler.

Seit 1.12.2025 ist Michael Helm, MA, Finanzvorstand der STUWO Gemeinnützige Studentenwohnbau AG in Wien. Er verantwortet laut einer Aussendung damit die finanzstrategische Ausrichtung des Unternehmens, inklusive langfristiger Finanzplanung, Controlling, Liquiditätssteuerung sowie die Weiterentwicklung von Finanzierungs- und Fördermodellen für Neu- und Bestandsprojekte.

STUWO Student Housing biete als einer der größten Wohnheimbetreiber Österreichs über 4.000 Studentenheimplätze für Studierende in Wien, Graz, Linz, Innsbruck, Villach, Krems und Lambach. Vorständin für den operativen Bereich der STUWO ist seit Mai 2023 Valerija Karsai.

Die Laufbahn

Michael Helm, MA, ist Absolvent des Studiengangs Banking and Finance an der FH des bfi Wien und verfüge über rund 15 Jahre Erfahrung im Finanzwesen. Er war zuvor beim Immobilien-Dienstleister Rustler Gruppe tätig (Frieda Rustler Gebäudeverwaltung GmbH & Co KG).

Die Aufgabe

„Die STUWO verbindet wirtschaftliche Vernunft mit sozialer Verantwortung. Diese Balance weiter zu stärken und langfristig abzusichern, ist mein zentraler Auftrag. Wir wollen Studierenden auch in Zukunft leistbaren Wohnraum bieten – verlässlich, qualitätsvoll und nachhaltig“, so Michael Helm.