Christoph Gratzer ist neuer Anwalt bei Hasch und Partner

Bei der Anwaltskanzlei Hasch und Partner ist Christoph Gratzer zum Anwalt aufgestiegen. Er ist laut einer Aussendung auf M&A, Gesellschaftsrecht (auch Genossenschaften und Vereine), Werkvertragsrecht und Umgründungsrecht spezialisiert. Weitere Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Arbeitsrecht und Erbrecht.

Der Werdegang

Christoph Gratzer war seit dem Jahr 2020 als Rechtsanwaltsanwärter bei Hasch und Partner tätig und absolvierte im Februar 2025 die Rechtsanwaltsprüfung am OLG Linz. Er ist vorwiegend am Kanzleistandort in Linz tätig.

Gratzer absolvierte sein Studium an der Johannes Kepler Uni und nahm 2015 an der M&A Contract Competition der JKU, 2016 am Bundesfinale der M&A Contract Competition und 2017 am Kartellrecht Moot Court teil.