„NIU answers“ – der neue KI-Assistent für Nachhaltigkeit im Unternehmen

Es ist so weit! Ab 2026 können Sie „NIU answers“, den KI-gestützten Recherche-Assistenten von Manz rund um Nachhaltigkeit im Unternehmen, im kostenlosen Early Access testen!
- „NIU answers“ ist ein juristisch fundierter, KI-gestützter Recherche-Assistent, der den Arbeitsalltag von Nachhaltigkeitsmanager:innen wesentlich vereinfacht.
- „NIU answers“ beantwortet komplexe Fragen in natürlicher Sprache und liefert in Sekundenschnelle präzise, zitierfähige Fundstellen, zeigt Volltexte direkt an und fasst Inhalte kompakt zusammen.
- Dabei garantiert „NIU answers“ höchste Datensicherheit: Nutzereingaben werden nicht gespeichert, urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht für Trainingszwecke verwendet. Alle Antworten basieren ausschließlich auf geprüften, vertrauenswürdigen Quellen.
>>> Jetzt registrieren(Werbung)