„NIU answers“ – der neue KI-Assistent für Nachhaltigkeit im Unternehmen

Es ist so weit! Ab 2‌026 können Sie „NIU answers“, den KI-gestützten Recherche-Assistenten von Manz rund um Nachhaltigkeit im Unternehmen, im kostenlosen Early Access testen!

„NIU answers“ ist ein juristisch fundierter, KI-gestützter Recherche-Assistent, der den Arbeitsalltag von Nachhaltigkeitsmanager:innen wesentlich vereinfacht.

ist ein juristisch fundierter, KI-gestützter Recherche-Assistent, der den Arbeitsalltag von Nachhaltigkeitsmanager:innen wesentlich vereinfacht. „NIU answers“ beantwortet komplexe Fragen in natürlicher Sprache und liefert in Sekundenschnelle präzise, zitierfähige Fundstellen, zeigt Volltexte direkt an und fasst Inhalte kompakt zusammen.

beantwortet komplexe Fragen in natürlicher Sprache und liefert in Sekundenschnelle präzise, zitierfähige Fundstellen, zeigt Volltexte direkt an und fasst Inhalte kompakt zusammen. Dabei garantiert „NIU answers“ höchste Datensicherheit: Nutzereingaben werden nicht gespeichert, urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht für Trainingszwecke verwendet. Alle Antworten basieren ausschließlich auf geprüften, vertrauenswürdigen Quellen.

>>> Jetzt registrieren(Werbung)