Steuertipps: Das sollten Privatpersonen vor dem Jahresende tun

Checkliste. Beratungsmulti Deloitte Österreich gibt einen Überblick zu den wichtigsten Steuerthemen, denen sich Privatpersonen vor dem Jahresende widmen sollten.

Das „Big Four“-Beratungsunternehmen Deloitte hat eine Liste von Steuertipps für Privatpersonen zusammengestellt. Diese betrifft wichtige Steuerthemen, die man vor dem Jahresende berücksichtigen sollte.

Home Office und die Telearbeitspauschale

In Bezug auf Home Office kann laut einer Aussendung eine Telearbeitspauschale angesetzt werden, wenn kein steuerliches Arbeitszimmer vorliegt. Dabei kann der Dienstgeber für maximal 100 Tage pro Jahr im Home Office 3 Euro pro Tag steuerfrei an seine Dienstnehmenden ausbezahlen. Der maximale jährliche Betrag beläuft sich demnach auf 300 Euro.

„Personen, die in diesem Jahr mindestens 26 Tage von zu Hause gearbeitet haben, können außerdem Kosten für bestimmtes Mobiliar wie Schreibtische, Drehstühle oder Tischlampen steuerlich geltend machen“, so Clemens Klinglmair, Partner bei Deloitte Oberösterreich: „Die Verteilung der Anschaffungskosten erfolgt nicht wie üblich über die Nutzungsdauer, sondern ist mit einem jährlichen Höchstbetrag von 300 Euro beschränkt.“

Arbeitsmittel und Öffis

Generell können Ausgaben für die Anschaffung von Gegenständen , die überwiegend beruflich genutzt werden, als Werbungskosten steuerlich geltend gemacht werden. Bei Anschaffungskosten von abnutzbaren Gegenständen von mehr als 1.000 Euro inklusive Umsatzsteuer müssen diese über ihre Nutzungsdauer im Wege der Abschreibung verteilt werden, so Klinglmair. Anschaffungen noch vor dem Jahresende können sich daher steuerlich lohnen, da noch eine Halbjahresabschreibung zusteht. Allerdings gibt es hier Dinge zu bedenken: „Anschaffungskosten von digitalen Arbeitsmitteln wie Computern, Laptops, Mäusen, Druckern und Webcams müssen um das Home-Office-Pauschale gekürzt werden“, so Klinglmair.

Fahrtkosten und Fortbildungen

Erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom Arbeitgeber keine oder nur einen Teil der steuerlich zulässigen Reisekosten ersetzt, können sie die darüberhinausgehenden Aufwendungen ganz oder zum Teil als Werbungskosten geltend machen. Dafür müssen jedoch die strengen Voraussetzungen für eine beruflich veranlasste Reise erfüllt sein. „Für Fahrtkosten gilt diese Einschränkung nicht. Somit können Kosten für jede beruflich veranlasste Fahrt – sofern sie nicht vom Arbeitgeber ersetzt werden – als Werbungskosten geltend gemacht werden. Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sind davon natürlich ausgenommen“, so Klinglmair.

Gebäudesanierung, Freiwilligenpauschale und Spenden

Nachhaltigkeit zahlt sich nach wie vor aus: So können Ausgaben für die thermisch-energetische Sanierung von Gebäuden und den Austausch von fossilen Heizungssystemen weiterhin als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Davon umfasst sind beispielsweise die Dämmung von Außenwänden, der Austausch von Fenstern oder der Ersatz einer Öl- oder Gasheizung durch ein klimafreundlicheres Heizungssystem. Die Berücksichtigung der Pauschale ist hierbei an die Auszahlung einer Bundesförderung geknüpft. So stehen für eine geförderte thermisch-energetische Sanierung 800 Euro jährlich, für den geförderten Heizkesseltausch 400 Euro jährlich zu. Diese Beträge werden beginnend mit dem Jahr der Auszahlung der Förderung für insgesamt fünf Jahre automatisch in der Steuerveranlagung berücksichtigt, so Deloitte.

