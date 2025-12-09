 Open menu
bpv Hügel macht Michal Dobrowolski zum Corporate/M&A-Partner

Michal Dobrowolski ©bpv Hügel

Wien. Michal Dobrowolski (45) ist neuer Partner für Corporate/M&A und Private Equity bei Kanzlei bpv Hügel. Er war zuvor bei Freshfields.

Wirtschaftskanzlei bpv Hügel holt Michal Dobrowolski ab Jänner 2026 als Partner in die Corporate/M&A- und Private-Equity-Praxis, so eine Aussendung. Zuvor war er rund 20 Jahre (seit 2006) bei Freshfields in Wien tätig, davon mehr als zehn Jahre als Counsel.

Die Laufbahn

Michal Dobrowolski hat an der Universität Wien promoviert (Dr. iur.) und ist seit 2009 als Rechtsanwalt in Österreich sowie seit 2022/23 als Solicitor in England & Wales zugelassen. Er ist auch als Fachautor aktiv und berate in Deutsch, Englisch, Französisch sowie Polnisch als zweiter Muttersprache.

Mit Dobrowolski gewinne bpv Hügel einen erfahrenen M&A- und Private Equity‑Spezialisten, mit Erfahrung in internationalen M&A sowie Private Equity-Transaktionen und Venture Capital‑Investments. Seine Expertise umfasse auch Transaktionen in den USA, Asien und Afrika, der Schwerpunkt liege auf Europa (DACH) und CEE.

Die Statements

„Michal bringt enorme Transaktionsstärke und internationalen Fokus mit. Mit ihm setzen wir unsere sehr dynamische Entwicklung in M&A und Private Equity konsequent fort“, so Christoph Nauer, Co‑Managing Partner von bpv Hügel.

„bpv Hügel ist ein Powerhouse in der Transaktionsberatung mit einem einzigartigen Angebot in den auch besonders transaktionsrelevanten Bereichen Steuerrecht und Kartellrecht/Fusionskontrolle. Ich freue mich darauf, mit dem Team die internationale Ausrichtung noch weiter auszubauen“, so Michal Dobrowolski.

