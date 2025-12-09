 Open menu
Business, Motor, Recht

Chinas GAC Group im Bund mit Magna Steyr: Wolf Theiss hilft

Sujet Im Dezember ©ejn

Autokonzerne & Anwälte. Wolf Theiss berät GAC aus China beim Markteintritt in Österreich und einer Kooperation mit Magna Steyr in Graz.

Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss beriet den chinesischen Autohersteller Guangzhou Automobile Group (GAC Group) beim Markteintritt in Österreich und der Buchung von Produktionskapazitäten bei Magna Steyr, so eine Aussendung. Konkret lässt GAC bei Magna künftig das Model V-Home seiner Marke Aion bauen.

Die Aufgabe

Mit dem Start der Kooperation mit Magna Steyr und der Errichtung einer Österreich-Tochter stärke GAC seine Position auf dem europäischen Markt, so eine Aussendung. Wolf Theiss hat demnach den Prozess der Gründung inklusive regulatorischen, Steuer- und Cross-Border-Themen betreut und bei den Rahmenverträgen mit Magna Steyr mitgeholfen.

Das Wolf Theiss-Team wurde von Christian Mikosch (Partner, Corporate/M&A) geleitet und umfasste auch Raphael Valenta (Counsel, Corporate/M&A), Angela Liu (Counsel, Banking & Finance), Paul Samonig (Associate, Corporate/M&A), Karin Spindler-Simader (Partner, Tax), Elisabeth Poetscher (Counsel, Real Estate) und Stefanie Orator (Counsel, Regulatory).

