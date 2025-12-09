KI-Events in den Kanzleien: Saxinger, Schönherr und 6. M&A Konferenz

Wirtschaftskanzleien & Anwälte. Um KI in der Betriebspraxis ging es bei Saxinger, um KI-Akzeptanz bei Schönherr und um KI-Investments bei der 6. M&A Dach Konferenz.

Um KI ging es bei Wirtschaftskanzlei Saxinger am 22. November: Der Event „KI in der Unternehmenspraxis: Verstehen, bewerten, implementieren“ wurde gemeinsam mit der Vereinigung Österreichischer Unternehmensjurist:innen (VUJ) durchgeführt und zog rund 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, die physisch im Kanzlei-HQ in Linz oder online teilnahmen.

Es referierten u.a. zu KI-Geschichte, Technik, Ethik, der KI-VO, rechtssicherer KI-Umsetzung, Best-practice und mehr:

Manuel Wolfsteiner (ki-fit.at)

Philipp Leitner (Partner, Saxinger)

Stefanie Thuiner (VUJ)

Pia Ratzinger (VUJ)

Sebastian Hütter (Partner, Saxinger) u.a.

Dabei ging es durchaus auch um die menschliche Seite der Sache, denn je ungenauer die User prompten, desto größer wird der Korridor der möglichen Ergebnisse, desto mehr Fehler können passieren. Um eine grundsätzliche Strategie in Sachen KI komme freilich keine Firma herum – nicht nur aus Wettbewerbsgründen, sondern allein deshalb, weil die Beschäftigten von sich aus immer öfter teils hochkritische Inhalte in öffentliche Chatbots wie ChatGPT & Co eingeben, wenn nicht bewusst gegensteuert wird. Statt auf Wildwuchs auf beherrschbare, Datenschutz-freundliche Tools zu setzen, gehört zur Strategie, die bei dem Saxinger-Event empfohlen wurde.

KI ist weiterhin kein Plug-and-Play – Ausprobieren, in kleinen Schritten ausbauen und dabei lernen lautet die Devise. Und wie steht es um die Furcht vor dem Ende des KI-Hypes? Zumindest einen Abschwung könnte es wohl geben, der vielleicht sogar ähnlich heftig ausfallen könnte wie seinerzeit das Ende der Dotcom-Blase, so die Experten – doch er wird ein Zeitalter der Reife einläuten, denn die bewährten und praxistauglichen Lösungen werden ihn überdauern, hieß es.

KI-Akzeptanz bei der Schönherr Tech & Law Academy

Bei der Schönherr Tech&Law Academy im November stand die Künstliche Intelligenz ebenfalls im Rampenlicht. Sie ist zu unserem ständigen Begleiter geworden – im Beruf und im Alltag, so Wirtschaftskanzlei Schönherr.

Anwältin Daniela Birnbauer und Wirtschaftspsychologin Univ.-Prof. Julia Pitters widmeten sich den Rechtsanforderungen unter der KI-Verordnung und erklärten darüber hinaus, was es bei der Einrichtung einer umfassenden KI-Governance zu beachten gilt und wie ein fairer und ethischer Einsatz von KI aussieht. Denn ein wesentlicher Punkt beim Einsatz von KI sei es, Akzeptanz zu erreichen – innerhalb und außerhalb des Unternehmens.

KI-Investments bei der 6. M&A DACH Konferenz

KI war auch Thema bei der 6. M&A DACH Konferenz, organisiert von PHH Rechtsanwält:innen (Wien), METIS Rechtsanwälte (Frankfurt) und Niederer Kraft Frey (Zürich). Bei dem Event, der diesmal in der Paulus Akademie in Zürich stattfand, trafen sich M&A Rechtsanwälte, Steuerberater und Inhouse Juristen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Thematisch ging es um Venture Capital, Finanzierungsrunden, Investitionen in KI-Unternehmen und Absicherung von Erfindungen.

„Der Trend bei Finanzierungen und damit auch bei Venture Capital heißt Künstliche Intelligenz. Rund ein Viertel aller Gelder fließen in Start-ups und Unternehmen, die KI-Technologie oder KI-Anwendungen entwickeln“, so Rainer Kaspar, Partner bei PHH Rechtsanwält.innen. Dabei waren auch Felix Dette, Partner bei METIS Rechtsanwälte sowie Moritz Maurer, Partner bei Niederer Kraft Frey. Die Keynote hielt Eric Lohrer, Managing Partner bei Helvetica Capital.

In fünf Panels diskutierten dann u.a. Michelle Wiki (Wenger Vieli), Karim Maizar (Kellerhals Carrard), Robin Eyben (Osborne Clarke), Thomas Kulnigg (Schoenherr), Salome Wieser (MME Legal), Franz Schubiger (Pestalozzi), Tobias Pukropski (Rocan), Sebastian Reiter (bpv Hügel), Christina Bernhart (Herbst Kinsky), Michael Eitle (Scope Law), Stefanie Berges (Studio Legal), Steve Jeitler (E+H), Eric Lohrer (Helvetica Capital AG), Alexandra Ciarnau (Dorda), Ronja Schregle (Bardehle Pagenberg), Philipp Spring (Schindler), Luca Dal Molin (Homburger AG), Andreas Hinsen (Advestra), David Vasella (Walder Wyss), Juliana Christ (KXP) und Hartwig Kienast (Kinstellar).