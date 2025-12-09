Schönherr berät Montenegro bei seinem erstem Retail-Bond

Finanzmärkte & Kanzleien. Schönherr hat das Finanzministerium Montenegros bei der ersten Retail Bond-Emisson beraten. Die Verzinsung liegt fix bei 3,75 Prozent.

Konkret hat Kanzlei Moravčević Vojnović und Partner in Kooperation mit Schönherr das Finanzministerium des Landes bei seinem ersten Retail Government Bond betreut. Bürger:innen, Einwohner und Unternehmen aus Montenegro zeichneten dabei laut einer Aussendung in der Höhe von insgesamt 49,87 Millionen Euro. Die Emission verteilt sich in etwa zur Hälfte auf Personen und Körperschaften und lief in zwei Phasen (zuerst Personen, dann Corporates) ab.

Die Konditionen

Die Bonds laufen bis November 2027 bei einer Fixverzinsung von 3,75 Prozent, das Mindestinvestment lag bei 500 Euro. Im Team von Schönherr waren Partner Nikola Babić und Anwalt Petar Vučinić.