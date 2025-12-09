 Open menu
Business, Personalia, Tools

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

Patricia Faur ©Simon-Kucher

Berlin. Simon-Kucher ernennt Patricia Faur zur Partnerin und Leiterin des neuen SKAI Lab. Sie war zuvor u.a. bei BCG.

Strategieberatung Simon-Kucher ernennt Patricia Faur zur Partnerin: In ihrer neuen Rolle werde Faur das kürzlich gegründete Simon-Kucher AI Lab (SKAI Lab) leiten und den weiteren Ausbau der daten- und KI-getriebenen Beratung vorantreiben, so eine Aussendung.

„Patricia vereint eine außergewöhnliche technische Tiefe mit strategischem Gespür und Unternehmergeist“, so Conrad Heider, COO und Global Head of Digital bei Simon-Kucher: „Ihre Erfolgsbilanz im Aufbau datengetriebener Wachstumsstrategien und KI-Lösungen macht sie zu einer Bereicherung für unsere Partnerschaft.“ Faur begann ihre Berufslaufbahn in der Software-Sparte und wechselte dann in die Strategieberatung (u.a. Boston Consulting Group, BCG).

Das neue SKAI Lab

Im SKAI Lab werden Produkte entwickelt, die als Software-as-a-Service (SaaS) angeboten werden, heißt es dazu. Dabei fließe das Know-how von Simon-Kucher in den Bereichen Preisgestaltung, Marketing und Vertrieb in technologiebasierte Lösungen ein.

Ziel sei es, bewährte Methoden in KI-gestützte Lösungen zu übersetzen, die datengestützte Entscheidungen und messbares Wachstum ermöglichen. Das SKAI Lab werde in den Geschäftsbereich SK Elevate integriert.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. bpv Hügel macht Michal Dobrowolski zum Corporate/M&A-Partner
  2. NIU answers: KI-Assistent für Nachhaltigkeit von Manz
  3. „Banken werden bis 2030 rund 30% ihrer Beschäftigten verlieren“
  4. Was die Fraunhofer-KI nach zwei Jahren Praxis-Einsatz gebracht hat

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

Studie: Deglobalisierung ist Risikofaktor für die europäische Immobilienbranche

Energie AG OÖ schickt Julia Weberberger ins Green Energy Lab

Gläubigerschützer: Hackl und Engel neu im Präsidium des KSV1870

Studentenwohnungen: Michael Helm ist neuer Vorstand der STUWO

Neu in Finanz:

„Banken werden bis 2030 rund 30% ihrer Beschäftigten verlieren“

Online-Event: Solide Wohnimmo-Finanzierung in der Ära nach KIM-V

Bank Gutmann erweitert Vorstand um Position für Recht & Risiko

Private Banking: Eine Billion Euro sind in Österreich zu verwalten

Erste Group-Vorstand Ingo Bleier scheidet aus, Nachfolger gesucht

Neu in Recht:

Chinas GAC Group im Bund mit Magna Steyr: Wolf Theiss hilft

bpv Hügel macht Michal Dobrowolski zum Corporate/M&A-Partner

Schönherr berät Montenegro bei seinem erstem Retail-Bond

„NIU answers“ – der neue KI-Assistent für Nachhaltigkeit im Unternehmen

Christoph Gratzer ist neuer Anwalt bei Hasch und Partner

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Rückstellungen für Bonuspunkte und Gutscheine des Kunden-Programms und mehr

Steuertipps: Das sollten Privatpersonen vor dem Jahresende tun

Mit „Beratung, die beruhigt“ will Grant Thornton wachsen

Neue Marke: Rödl verzichtet beim Auftritt jetzt auf die „Partner“

SteuerExpress: Bezugserhöhungen und Jubiläumsgeld-Rückstellung, die Satzung des KV SWÖ und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Uni-Bibliothek Salzburg erweitert Christian Doppler-Sammlung

Doris Link leitet die Hochschule Campus Wien ab 2026

Forschungsarbeiten österreichischer Studierender heute im Parlament

Ideen für die Wirtschaft der Zukunft gesucht: B&C vergibt Preise

Wie vertrauenswürdig ist KI? Forscher identifizieren 6 Kriterien

Neu in Personalia:

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

bpv Hügel macht Michal Dobrowolski zum Corporate/M&A-Partner

Christoph Gratzer ist neuer Anwalt bei Hasch und Partner

Energie AG OÖ schickt Julia Weberberger ins Green Energy Lab

Gläubigerschützer: Hackl und Engel neu im Präsidium des KSV1870

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

SteuerExpress: Rückstellungen für Bonuspunkte und Gutscheine des Kunden-Programms und mehr

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

„NIU answers“ – der neue KI-Assistent für Nachhaltigkeit im Unternehmen

NIU answers: KI-Assistent für Nachhaltigkeit von Manz

„Banken werden bis 2030 rund 30% ihrer Beschäftigten verlieren“