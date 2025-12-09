Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

Berlin. Simon-Kucher ernennt Patricia Faur zur Partnerin und Leiterin des neuen SKAI Lab. Sie war zuvor u.a. bei BCG.

Strategieberatung Simon-Kucher ernennt Patricia Faur zur Partnerin: In ihrer neuen Rolle werde Faur das kürzlich gegründete Simon-Kucher AI Lab (SKAI Lab) leiten und den weiteren Ausbau der daten- und KI-getriebenen Beratung vorantreiben, so eine Aussendung.

„Patricia vereint eine außergewöhnliche technische Tiefe mit strategischem Gespür und Unternehmergeist“, so Conrad Heider, COO und Global Head of Digital bei Simon-Kucher: „Ihre Erfolgsbilanz im Aufbau datengetriebener Wachstumsstrategien und KI-Lösungen macht sie zu einer Bereicherung für unsere Partnerschaft.“ Faur begann ihre Berufslaufbahn in der Software-Sparte und wechselte dann in die Strategieberatung (u.a. Boston Consulting Group, BCG).

Das neue SKAI Lab

Im SKAI Lab werden Produkte entwickelt, die als Software-as-a-Service (SaaS) angeboten werden, heißt es dazu. Dabei fließe das Know-how von Simon-Kucher in den Bereichen Preisgestaltung, Marketing und Vertrieb in technologiebasierte Lösungen ein.

Ziel sei es, bewährte Methoden in KI-gestützte Lösungen zu übersetzen, die datengestützte Entscheidungen und messbares Wachstum ermöglichen. Das SKAI Lab werde in den Geschäftsbereich SK Elevate integriert.