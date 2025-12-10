 Open menu
Online-Lehrgang von Austrian Standards zum Certified Compliance Officer

Weiterbildung. 2026 bietet Austrian Standards gemeinsam mit PwC wieder einen Live-Online-Lehrgang inklusive Personenzertifikat zum „Certified Compliance Officer“ an.

Austrian Standards bietet auch dieses Jahr wieder gemeinsam mit Beratungsunternehmen PwC Österreich einen Live-Online-Lehrgang zum „Certified Compliance Officer“ an. Vom 16. Jänner bis 20. Februar 2026 werden laut einer Aussendung in sechs Modulen Inhalte zu Konzeption, Umsetzung und Betrieb von Compliance-Managementsystemen mit Best-Practice-Beispielen und interaktiven Gruppenarbeiten vermittelt.

Der Lehrgang bereitet auf die inkludierte Personenzertifizierung zum Compliance Officer vor. Nach dem Bestehen der Prüfung erlangen die Teilnehmer das internationale Personenzertifikat gem. ISO/IEC 17024 zum „P24 Compliance Officer“.

Inhalte und Referenten

Der Lehrgang besteht aus den Modulen:

  • Compliance Basics
  • Compliance als Führungs- und Kommunikationsaufgabe
  • Legal Basics – Identifikation und Vermeidung von Compliance Risiken
  • Gestaltung und Verwendung der Instrumente des Compliance Managements
  • Implementierung eines Compliance-Managementsystems
  • Compliance im Ernstfall – Krisenmanagement

Es referieren Patrick Göschl (PwC), Anwältin Sonja Karpf, LeaBurian-Kerbl (Allgemeines Rechenzentrum GmbH), Katharina Kitzberger (Weber Rechtsanwälte), Anwalt Martin Nemec, Sandra Oreski (BSH advisors), Julia Pfrendl (Miba AG), Christina Pichler (PwC), Tanja Picker (PwC), Katrin Scherl (Sandoz GmbH), Julia Spitzbart (Miba AG), Natalie Straub (PwC).

