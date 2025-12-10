 Open menu
Steuer

Steuertipps für Unternehmen: Was unbedingt vor Jahresende passieren muss

Wilfried Krammer ©Deloitte / feelimage

Checkliste. Was es für Unternehmerinnen und Unternehmer vor dem Jahreswechsel steuerlich zu beachten gilt, hat das Beratungsteam Deloitte zusammengefasst.

Das Beratungsunternehmen Deloitte hat für Unternehmen eine Checkliste über die wichtigsten steuerlichen To-Do‘s vor dem Jahresende erstellt. „Die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer haben herausfordernde Monate hinter sich. Der Gesetzgeber hat darauf mit einigen Maßnahmen reagiert. Neben der Schaffung eines Investitionsfreibetrags ist auch die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden für Bildung, Kunst und Sport sowie von Aufwendungen für Aufräumarbeiten von Katastrophenschäden interessant“, so Wilfried Krammer, Partner bei Deloitte Österreich.

Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag

Natürliche Personen mit betrieblichen Einkünften über 33.000 Euro können laut einer Aussendung durch Investitionen in begünstigte Wirtschaftsgüter einen investitionsbedingten Gewinnfreibetrag geltend machen. Dieser beträgt je nach Höhe der Gewinnsumme zwischen 4,5 % und 13 % des Gewinns – maximal jedoch 41.450 Euro.

„Um den Gewinnfreibetrag steuerlich optimal zu nutzen, sollte das voraussichtliche Ergebnis 2025 vorab geschätzt und die erforderliche Investitionshöhe dafür ermittelt werden. Auch der Kauf bestimmter Wertpapiere bis Jahresende ermöglicht die Geltendmachung des Freibetrags“, so Krammer.

Vom Investitionsfreibetrag profitieren

  • Für gewisse Investitionen kann ein Investitionsfreibetrag geltend gemacht werden. Im Unterschied zum Gewinnfreibetrag profitieren auch Kapitalgesellschaften vom Investitionsfreibetrag. Der wesentliche Vorteil dabei ist, dass dieser Freibetrag steuerlich eine zusätzliche Abschreibung darstellt. In Summe können also mehr als die Anschaffungskosten steuerlich abgesetzt werden, so Krammer.
  • Bisher betrug die Zusatzabschreibung bei klimafreundlichen Investitionen wie Elektrofahrzeugen oder Photovoltaik-Anlagen 15 %, bei anderen Investitionen 10 %. Für Investitionen im Zeitraum vom 31.10.2025 bis 31.12.2026 erhöhen sich die Prozentsätze bei klimafreundlichen Investitionen auf 22 % und bei übrigen Investitionen auf 20 %.
  • Ein weiterer Pluspunkt gegenüber dem Gewinnfreibetrag besteht darin, dass Anschaffungen bis zu einer Million Euro begünstigt sind und somit der maximale Investitionsfreibetrag deutlich höher ausfalle als der maximale investitionsbedingte Gewinnfreibetrag.

„Es gibt aber auch Konstellationen, bei denen der Gewinnfreibetrag zu einer höheren Steuerersparnis führt. Da sich die beiden Investitionsbegünstigungen ausschließen, sollte ein Vorteilhaftigkeitsvergleich angestellt werden“, so der Deloitte-Partner.

Sowohl beim investitionsbedingten Gewinnfreibetrag als auch beim Investitionsfreibetrag gilt, dass nur betriebswirtschaftlich sinnvolle Investitionen getätigt werden sollten. Denn diese Investitionen führen immer zu einem Liquiditätsabfluss, welcher vom Unternehmen zu tragen ist.

Mitarbeiterprämie und Kinderbetreuung

  • Für 2025 können noch bis zu 1.000 Euro als Mitarbeiterprämie ausbezahlt werden. Dabei muss es sich um eine zusätzliche Zahlung handeln, die einem oder mehreren Arbeitnehmenden aus sachlichen, betriebsbezogenen Gründen gewährt wird. Wird im gleichen Jahr eine steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung ausbezahlt, beträgt die Steuerfreiheit zusammen mit der Mitarbeiterprämie 3.000 Euro. Es sei zu beachten, dass die Mitarbeiterprämie nicht beitragsfrei und auch nicht von den Lohnnebenkosten befreit ist.
  • Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben die Möglichkeit, einen Zuschuss für die Kinderbetreuung zu zahlen. Dieser Zuschuss ist bis zu einer Höhe von 2.000 Euro pro Kind und Kalenderjahr sozialabgaben- und lohnsteuerfrei. Voraussetzung ist, dass die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer selbst die Familienbeihilfe bezieht und das Kind zu Beginn des Kalenderjahres das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Der Zuschuss kann direkt an eine institutionelle Kinderbetreuungseinrichtung oder in Form von Gutscheinen, die nur bei insitutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen eingelöst werden können, geleistet werden. Es sei auch möglich, die nachgewiesenen Kosten ganz oder teilweise zu ersetzen.

Öko-Zuschlag und Katastrophenschäden

Mit dem Öko-Zuschlag werden befristet für die Jahre 2024 und 2025 Sanierungsmaßnahmen für vermietete Wohngebäude gefördert:

  • Für Aufwendungen, die Gebäude betreffen, die zu Wohnzwecken überlassen werden, können 15 % der Ausgaben für die thermisch-engergetische Sanierung oder für den Ersatz eines fossilen Heizungssystems durch ein klimafreundliches Heizungssystem als fiktive Betriebsausgabe beziehungsweise als Werbungskosten in Abzug gebracht werden.
  • Begünstigte Maßnahmen im Zusammenhang mit der thermisch-energetischen Sanierung sind beispielsweise die Dämmung von Außenwänden, der Austausch von Fenstern oder Außentüren und die Dach- und Fassadenbegrünung.

„Um eine Doppelförderung zu verhindern, steht der Öko-Zuschlag jedoch nicht zu, wenn für Wirtschaftsgüter bereits der Investitionsbeitrag in Anspruch genommen wurde“, so Krammer. Ebenfalls zu beachten sei die steuerliche Behandlung von Katastropenschäden:

  • Aufwendungen für Aufräumarbeiten und die Wiederbeschaffungskosten von zerstörtem Betriebsvermögen können grundsätzlich in voller Höhe als Betriebsausgaben berücksichtigt werden.
  • Unter Katastrophenschäden versteht man insbesondere Hochwasser-, Vermurungs-, Lawinen- sowie Sturmschäden. Konkret abzugsfähig sind beispielsweise Aufwendungen für die Beseitigung von Wasser- oder Schlammresten, die Sperrmüllentsorgung oder die Sanierung betrieblicher Gebäude.
  • Die steuerlichen Ausgaben werden durch steuerfreie Zuwendungen, etwa aus Katastrophenfonds oder Spenden, gekürzt.

Spenden steuerlich absetzen

Spenden an spendenbegünstige Einrichtungen sind abzugsfähig. Die Höhe der steuerlich abzugsfähigen Spenden ist dabei grundsätzlich mit 10 % des steuerlichen Gewinnes im entsprechenden Wirtschaftsjahr begrenzt.

„Seit 2024 können alle gemeinnützigen Einrichtungen einen Antrag auf Aufnahme in die Liste der spendenbegünstigten Einrichtungen stellen. Somit können seit diesem Jahr auch Spenden für Bildung, Kunst und Sport als Betriebsausgabe abgesetzt werden“, so der Deloitte-Partner.

Steuerlich relevante Fristen

Auf folgende Fristen bzw. Termine macht Deloitte bei der Gelegenheit ebenfalls aufmerksam:

  • Ein Gruppenantrag zur Begründung einer Unternehmensgruppe muss nachweislich vor Ablauf des Wirtschaftsjahres unterfertigt werden. Die Einreichung muss innerhalb eines Monats beim Finanzamt erfolgen.
  • Mit 31.12.2025 endet grundsätzlich die siebenjährige Aufbewahrungspflicht für Geschäftsunterlagen des Jahres 2018 (UStG: bei Gebäuden bis zu 22 Jahre). Für bestimmte COVID-19-Förderungen wie die Investitionsprämie oder die Kurzarbeitshilfe beträgt die Aufbewahrungsfrist zehn Jahre nach Ende des Kalenderjahres der letzten Auszahlung.
  • Mit 31.12.2025 tritt die absolute Verjährung für Abgaben des Jahres 2015 ein.
  • Bis 31.12.2025 kann die Energieabgabenvergütung 2020 noch beantragt werden.

 

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. SteuerExpress: Rückstellungen für Bonuspunkte und Gutscheine des Kunden-Programms und mehr
  2. SteuerExpress: Bezugserhöhungen und Jubiläumsgeld-Rückstellung, die Satzung des KV SWÖ und mehr
  3. SteuerExpress: Die geplanten Neuerungen im UStR-Wartungserlass und mehr
  4. Neues Gesetz zu Nachhaltigkeitsberichten: Neue Strafen, neue Prüfer

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

Studie: Deglobalisierung ist Risikofaktor für die europäische Immobilienbranche

Energie AG OÖ schickt Julia Weberberger ins Green Energy Lab

Gläubigerschützer: Hackl und Engel neu im Präsidium des KSV1870

Studentenwohnungen: Michael Helm ist neuer Vorstand der STUWO

Neu in Finanz:

„Banken werden bis 2030 rund 30% ihrer Beschäftigten verlieren“

Online-Event: Solide Wohnimmo-Finanzierung in der Ära nach KIM-V

Bank Gutmann erweitert Vorstand um Position für Recht & Risiko

Private Banking: Eine Billion Euro sind in Österreich zu verwalten

Erste Group-Vorstand Ingo Bleier scheidet aus, Nachfolger gesucht

Neu in Recht:

Türkisches PPP-Autobahnprojekt um 2,5 Mrd. Euro: WFW berät

KI-Events in den Kanzleien: Saxinger, Schönherr und 6. M&A Konferenz

Chinas GAC Group im Bund mit Magna Steyr: Wolf Theiss hilft

bpv Hügel macht Michal Dobrowolski zum Corporate/M&A-Partner

Schönherr berät Montenegro bei seinem erstem Retail-Bond

Neu in Steuer:

Steuertipps für Unternehmen: Was unbedingt vor Jahresende passieren muss

SteuerExpress: Rückstellungen für Bonuspunkte und Gutscheine des Kunden-Programms und mehr

Steuertipps: Das sollten Privatpersonen vor dem Jahresende tun

Mit „Beratung, die beruhigt“ will Grant Thornton wachsen

Neue Marke: Rödl verzichtet beim Auftritt jetzt auf die „Partner“

Neu in Bildung/Uni:

Uni-Bibliothek Salzburg erweitert Christian Doppler-Sammlung

Doris Link leitet die Hochschule Campus Wien ab 2026

Forschungsarbeiten österreichischer Studierender heute im Parlament

Ideen für die Wirtschaft der Zukunft gesucht: B&C vergibt Preise

Wie vertrauenswürdig ist KI? Forscher identifizieren 6 Kriterien

Neu in Personalia:

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

bpv Hügel macht Michal Dobrowolski zum Corporate/M&A-Partner

Christoph Gratzer ist neuer Anwalt bei Hasch und Partner

Energie AG OÖ schickt Julia Weberberger ins Green Energy Lab

Gläubigerschützer: Hackl und Engel neu im Präsidium des KSV1870

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

SteuerExpress: Rückstellungen für Bonuspunkte und Gutscheine des Kunden-Programms und mehr

KI-Events in den Kanzleien: Saxinger, Schönherr und 6. M&A Konferenz

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

„NIU answers“ – der neue KI-Assistent für Nachhaltigkeit im Unternehmen

NIU answers: KI-Assistent für Nachhaltigkeit von Manz