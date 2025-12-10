 Open menu
Business, Finanz, Recht

Türkisches PPP-Autobahnprojekt um 2,5 Mrd. Euro: WFW berät

©ejn

Infrastruktur & Anwälte. Watson Farley & Williams (WFW) berät beim PPP-Großprojekt Autobahn Antalya-Alany in der Türkei. Zahlreiche Banken sind vertreten.

Konkret berät WFW Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. und die Projektgesellschaft Antalya Alanya Otoyolu İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. bei der Sustainability-linked Finanzierung des PPP-Projekts für die Autobahn Antalya–Alanya in der Türkei im Wert von 2,5 Mrd. Euro. Die Anwaltskanzlei Cakmak beriet zu den Aspekten des türkischen Rechts.

Das Projekt

Die Kreditgebergruppe umfasst laut einer Aussendung multilaterale Entwicklungsbanken sowie internationale und türkische Finanzinstitute wie Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB), Islamic Development Bank (IsDB), Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), Silk Road Fund Co., Ltd., Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Deutsche Bank AG, Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C. (BBK), Akbank T.A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., QNB Bank A.Ş. und Kuwait Turkish Participation Bank INC.

Die Finanzierung umfasst verschiedene Tranchen konventioneller, besicherter und islamischer Kreditfazilitäten. Eine Schuldenübernahme durch das türkische Finanzministerium sorge für staatliche Unterstützung im Rahmen des türkischen PPP-Modells.

Ein Build-Operate-Transfer-Modell

Das rund 122 Kilometer lange Autobahnprojekt entlang der türkischen Mittelmeerküste werde im Rahmen eines Build-Operate-Transfer-Modells („BOT“) umgesetzt. Die Verbindung zwischen den Tourismuszentren Antalya und Alanya soll dadurch von 2,5 Stunden auf 36 Minuten Fahrzeit verkürzt werden, mit positiven Auswirkungen auf Sicherheit und Wirtschaftswachstum.

Das WFW-Infrastructure-Team, das Limak beraten hat, umfasste: Florian Kutzbach (Partner, Federführung), Riko Vanezis (Partner), Kathy Buenaventura (Managing Associate), Anindhya Shrivastava, Alkistis Vallianatou (beide Associate), Arda Cosar (Transaction Lawyer, alle Frankfurt), Emmanuel Ninos (Partner), Benjamin Ruffet (Associate), Michael Savva (Partner, alle Dubai), Rob McBride (Partner), Kristina Buckberry (Associate, beide London, alle Finance).

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. KI-Events in den Kanzleien: Saxinger, Schönherr und 6. M&A Konferenz
  2. Chinas GAC Group im Bund mit Magna Steyr: Wolf Theiss hilft
  3. bpv Hügel macht Michal Dobrowolski zum Corporate/M&A-Partner
  4. Schönherr berät Montenegro bei seinem erstem Retail-Bond

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

Studie: Deglobalisierung ist Risikofaktor für die europäische Immobilienbranche

Energie AG OÖ schickt Julia Weberberger ins Green Energy Lab

Gläubigerschützer: Hackl und Engel neu im Präsidium des KSV1870

Studentenwohnungen: Michael Helm ist neuer Vorstand der STUWO

Neu in Finanz:

„Banken werden bis 2030 rund 30% ihrer Beschäftigten verlieren“

Online-Event: Solide Wohnimmo-Finanzierung in der Ära nach KIM-V

Bank Gutmann erweitert Vorstand um Position für Recht & Risiko

Private Banking: Eine Billion Euro sind in Österreich zu verwalten

Erste Group-Vorstand Ingo Bleier scheidet aus, Nachfolger gesucht

Neu in Recht:

Türkisches PPP-Autobahnprojekt um 2,5 Mrd. Euro: WFW berät

KI-Events in den Kanzleien: Saxinger, Schönherr und 6. M&A Konferenz

Chinas GAC Group im Bund mit Magna Steyr: Wolf Theiss hilft

bpv Hügel macht Michal Dobrowolski zum Corporate/M&A-Partner

Schönherr berät Montenegro bei seinem erstem Retail-Bond

Neu in Steuer:

Steuertipps für Unternehmen: Was unbedingt vor Jahresende passieren muss

SteuerExpress: Rückstellungen für Bonuspunkte und Gutscheine des Kunden-Programms und mehr

Steuertipps: Das sollten Privatpersonen vor dem Jahresende tun

Mit „Beratung, die beruhigt“ will Grant Thornton wachsen

Neue Marke: Rödl verzichtet beim Auftritt jetzt auf die „Partner“

Neu in Bildung/Uni:

Uni-Bibliothek Salzburg erweitert Christian Doppler-Sammlung

Doris Link leitet die Hochschule Campus Wien ab 2026

Forschungsarbeiten österreichischer Studierender heute im Parlament

Ideen für die Wirtschaft der Zukunft gesucht: B&C vergibt Preise

Wie vertrauenswürdig ist KI? Forscher identifizieren 6 Kriterien

Neu in Personalia:

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

bpv Hügel macht Michal Dobrowolski zum Corporate/M&A-Partner

Christoph Gratzer ist neuer Anwalt bei Hasch und Partner

Energie AG OÖ schickt Julia Weberberger ins Green Energy Lab

Gläubigerschützer: Hackl und Engel neu im Präsidium des KSV1870

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

SteuerExpress: Rückstellungen für Bonuspunkte und Gutscheine des Kunden-Programms und mehr

KI-Events in den Kanzleien: Saxinger, Schönherr und 6. M&A Konferenz

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

„NIU answers“ – der neue KI-Assistent für Nachhaltigkeit im Unternehmen

NIU answers: KI-Assistent für Nachhaltigkeit von Manz