Türkisches PPP-Autobahnprojekt um 2,5 Mrd. Euro: WFW berät

Infrastruktur & Anwälte. Watson Farley & Williams (WFW) berät beim PPP-Großprojekt Autobahn Antalya-Alany in der Türkei. Zahlreiche Banken sind vertreten.

Konkret berät WFW Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. und die Projektgesellschaft Antalya Alanya Otoyolu İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. bei der Sustainability-linked Finanzierung des PPP-Projekts für die Autobahn Antalya–Alanya in der Türkei im Wert von 2,5 Mrd. Euro. Die Anwaltskanzlei Cakmak beriet zu den Aspekten des türkischen Rechts.

Das Projekt

Die Kreditgebergruppe umfasst laut einer Aussendung multilaterale Entwicklungsbanken sowie internationale und türkische Finanzinstitute wie Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB), Islamic Development Bank (IsDB), Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), Silk Road Fund Co., Ltd., Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Deutsche Bank AG, Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C. (BBK), Akbank T.A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., QNB Bank A.Ş. und Kuwait Turkish Participation Bank INC.

Die Finanzierung umfasst verschiedene Tranchen konventioneller, besicherter und islamischer Kreditfazilitäten. Eine Schuldenübernahme durch das türkische Finanzministerium sorge für staatliche Unterstützung im Rahmen des türkischen PPP-Modells.

Ein Build-Operate-Transfer-Modell

Das rund 122 Kilometer lange Autobahnprojekt entlang der türkischen Mittelmeerküste werde im Rahmen eines Build-Operate-Transfer-Modells („BOT“) umgesetzt. Die Verbindung zwischen den Tourismuszentren Antalya und Alanya soll dadurch von 2,5 Stunden auf 36 Minuten Fahrzeit verkürzt werden, mit positiven Auswirkungen auf Sicherheit und Wirtschaftswachstum.

Das WFW-Infrastructure-Team, das Limak beraten hat, umfasste: Florian Kutzbach (Partner, Federführung), Riko Vanezis (Partner), Kathy Buenaventura (Managing Associate), Anindhya Shrivastava, Alkistis Vallianatou (beide Associate), Arda Cosar (Transaction Lawyer, alle Frankfurt), Emmanuel Ninos (Partner), Benjamin Ruffet (Associate), Michael Savva (Partner, alle Dubai), Rob McBride (Partner), Kristina Buckberry (Associate, beide London, alle Finance).