UniCredit Bank Austria kauft ihr eigenes HQ mit Freshfields-Hilfe

Großbanken. Wirtschaftskanzlei Freshfields berät UniCredit Bank Austria beim Erwerb ihres Headquarters am Austria Campus im 2. Wiener Bezirk.

Freshfields hat die UniCredit Bank Austria beim Erwerb ihres Headquarters am Rothschildplatz 1 in Wien vom Vermögensverwalter PGIM beraten, so eine Aussendung. Das Projekt zähle zu den bedeutendsten Immobilientransaktionen des Jahres in Österreich.

Die Immobilie

Das Gebäude am Rothschildplatz 1 ist Teil des Austria Campus und beherbergt das Headquarter der UniCredit Bank Austria, die bisher Mieterin der Liegenschaft war. Durch den Erwerb setze die Bank einen Schritt in ihrer strategischen Neuausrichtung zur Stärkung von im Eigenbesitz befindlichen Objekten, die dem operativen Bankbetrieb dienen.

Freshfields beriet bei rechtlichen Aspekten des Erwerbs, einschließlich immobilienrechtlicher und steuerrechtlicher Due Diligence, Vertragsgestaltung, regulatorischer Fragestellungen sowie der kartellrechtlichen Anmeldung.

Das Freshfields-Team stand unter der Federführung von Felix Neuwirther (Head of Real Estate Österreich). Dabei waren u.a. auch Can-Michael Nural (Principal Asssociate), Clemens Gießauf (Associate) sowie im Steuerrecht Katharina Kubik (Partner), Andreas Langer (Principal Asociate) und Rosa Glunz (Associate). Die kartellrechtliche Anmeldung wurde von Maria Dreher-Lorjé (Partner) und Christoph Wanek (Principal Associate) betreut, regulatorische Fragestellungen von Counsel Lukas Pomaroli. Auch Associate Emilia Carter aus dem Real Estate Bereich von Freshfields in London wirkte mit.