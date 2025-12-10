 Open menu
Wiener 25hours Hotel MuseumsQuartier wird verkauft: Die Berater

Tourismus-Immobilien & Anwälte. Wolf Theiss berät JP Immobilien und WertInvest beim Verkauf des 25hours Hotel MuseumsQuartier in Wien. Auch Barnert Egermann Illigasch war aktiv.

Das 25hours Hotel MuseumsQuartier verfügt über 216 Zimmer, darunter 34 Suiten und ist langfristig an KNSA Hospitality verpachtet. Zum Angebot gehören u.a. auch das Restaurant „Ribelli“ sowie die Rooftop-Bar „Der Dachboden“ mit Blick über Wien.

Die Liegenschaftseigentümerin, eine gemeinsame Gesellschaft der JP Immobilien-Gruppe und der WertInvest, hat das 25hours Hotel MuseumsQuartier in Wien an die Art-Invest Real Estate veräußert. Die Transaktion wurde im Rahmen eines Asset Deals durchgeführt, das Closing fand am 1. Dezember 2025 statt, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei Wolf Theiss, die die Verkäufer unterstützte.

Die Aufgabe

Wolf Theiss hat JP Immobilien-Gruppe und WertInvest bei der rechtlichen Strukturierung und Umsetzung der Transaktion beraten. Das Mandat umfasste laut den Angaben insbesondere die Verhandlung des Heads of Terms, die laufende Unterstützung im Zuge der Ankaufsprüfung, die Gestaltung und Verhandlung der Transaktionsdokumentation sowie die Begleitung bis hin zum Closing.

  • Das Team von Wolf Theiss wurde Stefan Horn (Partner, Real Estate) geleitet, unterstützt von Dominik Mayrhofer und Paul Hollmann-Perin (beide Associates, Real Estate).
  • Kaufmännisch wurden die Verkäufer von der JP Hospitality Advisory II GmbH beraten.
  • Die Käuferseite wurde rechtlich von Barnert Egermann Illigasch Rechtsanwälte betreut (Arabella Eichinger im Lead, unterstützt von Elisabeth Peck).

 

