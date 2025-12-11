Clifford Chance berät GD Towers bei €7,7 Milliarden Refinanzierung

Handymasten in Österreich und mehr. Anwaltssozietät Clifford Chance berät GD Towers bei einer Refinanzierung in Höhe von 7,7 Milliarden Euro.

Wirtschaftskanzlei Clifford Chance hat GD Towers bei einer Refinanzierung in Höhe von €7,7 Milliarden beraten. Die Refinanzierung umfasste laut einer Aussendung die Einrichtung einer neuen Finanzierungsplattform mit einheitlichen Bedingungen sowie eine Rekord-Privatplatzierung in Höhe von €2,5 Milliarden.

Die Erstemission der Privatplatzierung über €2,5 Milliarden bei europäischen und US-amerikanischen Investoren war demnach eine der größten jemals in Euro denominierten Privatplatzierungen. Zukünftig werden die bestehenden Term-, Capex- und revolvierenden Fazilitäten von GD Towers in Höhe von €5,2 Milliarden unter der neuen Finanzierungsplattform mit einheitlichen Bedingungen bereitgestellt.

Unternehmen und Team

GD Towers erwirbt, plant, realisiert, betreibt und vermarktet Funkstandorte über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften „Deutsche Funkturm“ in Deutschland und „Towers Infra Austria“ in Österreich. Das Portfolio umfasst Türme, Masten, Dachstandorte und Small Cells. Seit 2023 befindet sich das Unternehmen im gemeinsamen Besitz von Deutsche Telekom, DigitalBridge und Brookfield Asset Management.

Das Clifford Chance-Team für GD Towers stand unter Leitung der Partner Simon Reitz und Axel Wittmann sowie Counsel Christoph Nensa (Frankfurt) und Partnerin Julia House (London).