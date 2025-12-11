Zwei doc.funds des FWF gehen an PhD-Programme der WU Wien

Hochschulen. Zwei PhD-Programme der WU Wien – eines in Economics und das andere in International Business Taxation – haben doc.funds-Förderungen des FWF erhalten.

Der Österreichische Wissenschaftsfonds FWF hat die zwei PhD-Programme „Economics“ und „International Business Taxation“ der WU Wien mit doc.funds-Förderungen ausgezeichnet.

„Die Konkurrenz bei der Einwerbung dieser Mittel ist stets sehr hoch. Dass die WU gleich zweimal den Zuschlag erhielt, unterstreicht das hohe Renommee unserer PhD-Programme, die Forscherinnen und Forscher aus aller Welt anziehen“, so WU-Rektor Rupert Sausgruber.

PhD-Programm „Economics“

Im PhD-Programm „Economics“ beschäftigen sich Doktorandinnen und Doktoranden laut einer Aussendung unter anderem mit ökonomischen Themen wie Handelsnetzwerke in Krisenzeiten, den Einfluss sozialer Normen auf Vertrauen und Verhalten, die Auswirkungen von Automatisierung auf Energieverbrauch und Klimaziele oder die langfristige Entwicklung des realen Zinses und die Bedeutung für Inflation und Geldpolitik. Das Programm vereint demnach Forschung zu Makroökonomie, Märkten und individuellem Verhalten.

„Wir haben ein Programm zusammengestellt, welches rigorose Forschung zu zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen anbietet. Ökonomie wird greifbar und relevant. Ich glaube, das hat den Ausschlag dafür gegeben, dass wir dieses wichtige Zertifikat der exzellenten Forschung zugesprochen bekommen haben“, so Programmkoordinator Klaus Gugler.

PhD-Programm „International Business Taxation“

Das PhD-Programm „International Business Taxation“ wird laut WU Wien seit seiner Gründung vom FWF unterstützt und erhielt nun neuerlich eine doc.funds-Förderzusage. Im Programm, das bisher rund 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler absolviert haben, werden die Zusammenhänge zwischen Steuern, Unternehmensentscheidungen und Gesellschaft erforscht. Im Mittelpunkt stehen Fragen der internationalen Unternehmensbesteuerung, die aus der Perspektive von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung analysiert werden. Die Forschung erfolgt in einem internationalen und fachübergreifenden Umfeld.

Programmkoordinator Michael Lang: „Wir freuen uns über den erneuten Zuschlag. Unsere Absolventen sind heute Professorinnen und Professoren an renommierten Universitäten in Europa, Nord- und Südamerika und Asien. Die WU Wien hat sich damit weltweit zum führenden wissenschaftlichen Zentrum auf dem Gebiet der internationalen Besteuerung etabliert.“