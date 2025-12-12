Helvetia schafft neue Vorstandsjobs für IT und HR

Versicherungskonzerne. Helvetia Österreich erweitert den Vorstand um IT und HR: Bernd Allmer und Hans Stögerer sind die ersten Amtsinhaber.

Das Versicherungsunternehmen Helvetia Österreich aus der Schweizer Versicherungsgruppe Helvetia Baloise erweitert die Unternehmensführung: Ab 1. Jänner 2026 gibt es demnach die neuen Vorstandsressorts Informationstechnologie (IT) und Human Resources (HR), so eine Aussendung.

Damit setze das Unternehmen einen Schwerpunkt auf digitale Transformation, organisatorische Weiterentwicklung und moderne Unternehmenskultur. Gleichzeitig stärke man sich für die zukünftigen Anforderungen des Versicherungsmarkts, wie es heißt. Ähnliche Mandate für IT und HR gibt es übrigens auch in der Konzernleitung von Helvetia Baloise sowie im Vorstand von Helvetia Deutschland.

„Mit der Ernennung von Bernd Allmer und Hans Stögerer in den Vorstand setzen wir ein klares Zeichen für Kontinuität und Zukunftsorientierung. Beide haben in den vergangenen Jahren entscheidend dazu beigetragen, Helvetia organisatorisch, kulturell und technologisch weiterzuentwickeln“, so Helvetia-CEO Thomas Neusiedler.

Bernd Allmer wird Vorstand für Human Resources

Bernd Allmer übernahm nach beruflichen Stationen bei Wüstenrot und der Volksbanken AG 2015 bei Helvetia Österreich die Leitung der HR-Abteilung. Seitdem vereine er unter HR auch die Bereiche Recht, Unternehmensentwicklung und Unternehmenskommunikation.

Mit 1. Jänner 2025 wurde Allmer als Chief HR Officer in die erweiterte Geschäftsführung berufen. Mit dem Jahreswechsel 2026 übernimmt er das Vorstandsressort Human Resources inklusive Kulturentwicklung, Talenteförderung und Arbeitgeberpositionierung. Allmer ist auch Dozent und Lektor an Fachhochschulen in den Bereichen HR-Management und Organisationsentwicklung.

Hans Stögerer wird Vorstand für Informationstechnologie

Hans Stögerer leitet seit 2015 die Abteilung Informationstechnologie von Helvetia Österreich und damit ein Team von rund 60 Mitarbeitenden. Zuletzt wurde er am 1. Jänner 2025 als Chief Technology Officer in die erweiterte Geschäftsführung berufen.

Vor seinem Wechsel zu Helvetia war Stögerer Geschäftsführer der AxonData GmbH und zuvor zehn Jahre in leitender IT-Funktion in der Volksbank Gruppe tätig. Er studierte Datentechnik an der TU Wien sowie Psychologie mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie an der Universität Wien und absolvierte das Executive-Programm „HSG Diplom Insurance Management“ der Uni St. Gallen.