Steuer-Handbuch für Non-Profit-Organisationen neu in 3. Auflage

Gemeinnützige

Fachbücher. Gemeinnützige Vereine, Genossenschaften und Stiftungen genießen Steuervorteile – können sie aber auch leicht wieder verlieren, so der Leitfaden.

„Gemeinnützige Organisationen in der Praxis: Die häufigsten Irrtümer von Vereinen und anderen NPOs“ richtet sich an Verantwortliche der Non-Profit-Unternehmen und ihre Berater und ist jetzt in 3. Auflage erschienen. Herausgeber ist Beratungsunternehmen BDO, der Umfang liegt bei rund 230 Seiten.

Die Aufgabe

Egal ob als Verein, Privatstiftung, Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft organisiert: Kriterien wie Effektivität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit rücken auch bei Non-Profit-Unternehmen zunehmend in den Vordergrund des Handelns, so der Linde Verlag. Gemeinnützige Organisationen genießen zudem zahlreiche steuerliche Privilegien.

Den gemeinnützigen Status zu erlangen und anschließend aufrechterhalten, ist allerdings weniger einfach als vermutet. Es gelte, komplexe steuerliche Spielregeln zu beachten. Das Handbuch will daher betont auf die „häufigsten Irrtümer“ hinweisen, zu denen u.a. gehören:

  • „NPOs können nur in der Rechtsform von Vereinen geführt werden“
  • „Die Abfassung der Statuten ist eine reine Formsache“
  • „Leitungsorgane und Funktionäre haften nicht“
  • „Das Führen von Büchern ist für NPOs überflüssig“
  • „Prüfung ist gleich Prüfung“
  • „Der gute Zweck heiligt alle Mittel – jede Tätigkeit ist erlaubt“
  • „Jede NPO ist steuerlich begünstigt“
  • „Von NPOs erhaltene Tätigkeitsvergütungen und Aufwandsentschädigungen sind beim Empfänger steuerfrei“

Dementsprechend geht es in dem Leitfaden also last but not least um die Vermittlung von Basiswissen für Funktionäre.

