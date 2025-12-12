Tausende Unternehmen und ihre Leitung: Kommentar bei Facultas Wissen

Rechtsblog. 1.100 Aktiengesellschaften und über 230.000 GmbHs: Jede Gesellschaft braucht ein Leitungsorgan, doch bei Positionierung und Entscheidungsmacht gibt es Unterschiede.

1.100 Aktiengesellschaften werden im September 2025 von über 230.000 GmbHs mit Vorständen und Geschäftsführer:innen begleitet. Seit knapp zwei Jahren treten im September 2025 noch ca 1.300 FlexCos hinzu. Aktuell sind nur 55 Gesellschaften im Wiener Börse Index vertreten, schildert Kalss in ihrem Beitrag bei Facultas Wissen.

Die Aufgaben des Vorstands und der Geschäftsführung sind dabei in letzter Zeit deutlich vielfältiger geworden. Kalss beleuchtet Aufstellung und Struktur der Leitungsgremien (weder Vorstand noch Geschäftsführung müssen unbedingt ein Kollektiv bilden), die Rolle der Frauen, die Machtkonzentration beim Vorstand, dessen Unabhängigkeit und zahlreiche weitere Themen.

Die Flaggschiffe unter den Gesellschaftsformen

Dabei wird auch ein Blick auf AG und GmbH geworfen: Anschaulich lassen sich die Aktiengesellschaft und GmbH organisatorisch als idealtypische Gegenpole beschreiben. Während in der Aktiengesellschaft der Vorstand und nicht die Aktionäre, somit die Eigentümer:innen, die Schaltstelle des Unternehmens ist, liegt diese Entscheidungszentrale in der GmbH bei dem:der oder den Gesellschafter:innen.