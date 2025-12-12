Wabtec übernimmt Frauscher um 675 Mio. Euro: Die Kanzleien

Industrie & Anwälte. Die Wabtec Corporation aus USA übernimmt die Frauscher Sensor Technology Group. CMS, Baker McKenzie u.a. waren aktiv.

Die börsenotierte Wabtec Corporation (USA) hat die Übernahme der Frauscher Sensor Technology Group GmbH abgeschlossen, so eine Aussendung: Bislang waren Delachaux (Frankreich) zu 92% und das Management-Team rund um CEO Michael Thiel zu 8% beteiligt.

Das Management setzte laut den Angaben beim Verkauf an Wabtec auf die Expertise von CMS. Konkret aktiv war Partnerin Sibylle Novak, auch Anwalt Thomas Aspalter war Teil des CMS Teams.

Delachaux wurde von Baker McKenzie unter Federführung von Partner Gerhard Hermann vertreten.

Wabtec wurde von Jones Day Frankfurt und dem dortigen Team von Partner Johannes Willheim beraten.

Die Transaktion

Das Closing hat am 01.12.2025 stattgefunden. Der Kaufpreis beträgt demnach 675 Millionen Euro (Enterprise Value). Frauscher mit Sitz in St. Marienkirchen bei Schärding (OÖ) wurde 1987 gegründet und zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Zugerkennungs‑, Achszähl‑ und Streckenüberwachungssystemen. Das Unternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeitende in 15 Ländern. Der Umsatz im Jahr 2025 wird voraussichtlich bei rund 145 Millionen Euro liegen.

Das Statement

„Wir haben das Management von Frauscher bei der Strukturierung und Durchführung der Transaktion umfassend gesellschaftsrechtlich und steuerrechtlich beraten. Wir sind stolz, dass wir bei diesem Projekt unterstützen konnten, das einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von Frauscher darstellt“, so Sibylle Novak.