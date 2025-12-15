DLA Piper berät Banken bei 225 Mio. Euro-Refinanzierung für Retail-Portfolio

Serbien. Die Kanzleien DLA Piper und ZSP Advokati berieten Erste Group Bank AG, Erste Bank Novi Sad und UniCredit Bank Serbia bei der Refinanzierung eines Rekord-Einzelhandelsportfolios über 225 Mio. Euro.

DLA Piper hat die Erste Group Bank AG, die Erste Bank a.d. Novi Sad (Serbien) sowie die UniCredit Bank Serbia a.d. bei der Refinanzierung des Einzelhandelsportfolios von Atterbury, einer Gruppe südafrikanischer Investoren, und MPC Properties, einem führenden serbischen Immobilienentwickler, in Höhe von 225 Millionen Euro beraten. Das Portfolio umfasst drei Einkaufszentren in Belgrad (Ušće, BEO und Mercator) und stellt die bisher größte Immobilien-Refinanzierungstransaktion in Serbien dar, so eine Aussendung.

Die Transaktion

Mit der Transaktion wurde demnach nicht nur die bislang größte Immobilienfinanzierung auf dem serbischen Markt umgesetzt, sondern auch das erste Portfolio-Geschäft mit übergreifender Besicherung (Cross-Collateralisation), das gemeinsam von Atterbury und MPC Properties verwaltete Vermögenswerte umfasst. Unter günstigen Marktbedingungen sei eine optimierte Kapitalstruktur für die serbischen Zweckgesellschaften und deren Immobilienportfolio geschaffen werden; das sei auch als ein klares Signal für das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Immobilienmärkte in Mittel- und Südosteuropa anzusehen.

Das DLA Piper Team wurde von Marcell M. Németh (Partner und Leiter der Finance-Praxis bei DLA Piper Österreich) geleitet und umfasste auch die Partner Mei Mei Wong (Finance, Projects & Restructuring, London), Lex Oosterling (Finance, Projects & Restructuring, Amsterdam) und Michael Graham (Tax, London), Legal Director Stefanie Menz (Finance, Projects & Restructuring, Amsterdam), Senior Associate Amy Franks und Associate Reece Robinson (beide Finance, Projects & Restructuring, Leeds), die Senior Associates Lukas Krenn (Tax, Wien) und Jason Carli (Tax, London) sowie Associate Cai Cherry (Litigation & Regulatory, London).

Die lokale Beratung erfolgte durch die Partner Jelisaveta Stanišić und Stojan Semiz sowie Senior Associate Tijana Trivunović (alle Banking & Finance-Praxis bei ZSP Advokati).

Das Statement

Marcell M. Németh: „Diese wegweisende Transaktion unterstreicht unsere Fähigkeit, komplexe grenzüberschreitende Finanzierungen erfolgreich zu begleiten. Dank der engen und nahtlosen Zusammenarbeit unserer Teams in mehreren Jurisdiktionen konnten wir erstklassige Beratung bieten und die Refinanzierung dieses bedeutenden Portfolios effizient unterstützen.“

Die internationale Finance-Praxis von DLA Piper hat zuletzt bei mehreren Refinanzierungen im Immobiliensektor beraten, heißt es dazu – darunter die Beratung der Aareal Bank bei der Refinanzierung von sieben Hotels in Europa im Umfang von 567 Millionen Euro; weiters eine Finanzierung in Höhe von 285 Mio. Euro für Star Capital Finance zum Erwerb eines Portfolios von sechs Einkaufszentren in Polen und einer Kreditfazilität über 275 Millionen GBP für drei Hilton Hotels.

Auch hat man ein Konsortium von Finanzinstituten unter der Federführung von BBVA, CaixaBank und Banco de Sabadell bei einer Finanzierung über 400 Mio. Euro an Minor Hotels Europe & Americas, S.A. unterstützt und Carlyle bei der Refinanzierung eines Büro-Portfolios im Zentrum Londons im Umfang von 155 Millionen GBP beraten.