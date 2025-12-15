 Open menu
Business, Recht

DLA Piper berät Banken bei 225 Mio. Euro-Refinanzierung für Retail-Portfolio

Marcell M. Németh ©DLA Piper

Serbien. Die Kanzleien DLA Piper und ZSP Advokati berieten Erste Group Bank AG, Erste Bank Novi Sad und UniCredit Bank Serbia bei der Refinanzierung eines Rekord-Einzelhandelsportfolios über 225 Mio. Euro.

DLA Piper hat die Erste Group Bank AG, die Erste Bank a.d. Novi Sad (Serbien) sowie die UniCredit Bank Serbia a.d. bei der Refinanzierung des Einzelhandelsportfolios von Atterbury, einer Gruppe südafrikanischer Investoren, und MPC Properties, einem führenden serbischen Immobilienentwickler, in Höhe von 225 Millionen Euro beraten. Das Portfolio umfasst drei Einkaufszentren in Belgrad (Ušće, BEO und Mercator) und stellt die bisher größte Immobilien-Refinanzierungstransaktion in Serbien dar, so eine Aussendung.

Die Transaktion

Mit der Transaktion wurde demnach nicht nur die bislang größte Immobilienfinanzierung auf dem serbischen Markt umgesetzt, sondern auch das erste Portfolio-Geschäft mit übergreifender Besicherung (Cross-Collateralisation), das gemeinsam von Atterbury und MPC Properties verwaltete Vermögenswerte umfasst. Unter günstigen Marktbedingungen sei eine optimierte Kapitalstruktur für die serbischen Zweckgesellschaften und deren Immobilienportfolio geschaffen werden; das sei auch als ein klares Signal für das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Immobilienmärkte in Mittel- und Südosteuropa anzusehen.

  • Das DLA Piper Team wurde von Marcell M. Németh (Partner und Leiter der Finance-Praxis bei DLA Piper Österreich) geleitet und umfasste auch die Partner Mei Mei Wong (Finance, Projects & Restructuring, London), Lex Oosterling (Finance, Projects & Restructuring, Amsterdam) und Michael Graham (Tax, London), Legal Director Stefanie Menz (Finance, Projects & Restructuring, Amsterdam), Senior Associate Amy Franks und Associate Reece Robinson (beide Finance, Projects & Restructuring, Leeds), die Senior Associates Lukas Krenn (Tax, Wien) und Jason Carli (Tax, London) sowie Associate Cai Cherry (Litigation & Regulatory, London).
  • Die lokale Beratung erfolgte durch die Partner Jelisaveta Stanišić und Stojan Semiz sowie Senior Associate Tijana Trivunović (alle Banking & Finance-Praxis bei ZSP Advokati).

Das Statement

Marcell M.  Németh: „Diese wegweisende Transaktion unterstreicht unsere Fähigkeit, komplexe grenzüberschreitende Finanzierungen erfolgreich zu begleiten. Dank der engen und nahtlosen Zusammenarbeit unserer Teams in mehreren Jurisdiktionen konnten wir erstklassige Beratung bieten und die Refinanzierung dieses bedeutenden Portfolios effizient unterstützen.“

Die internationale Finance-Praxis von DLA Piper hat zuletzt bei mehreren Refinanzierungen im Immobiliensektor beraten, heißt es dazu – darunter die Beratung der Aareal Bank bei der Refinanzierung von sieben Hotels in Europa im Umfang von 567 Millionen Euro; weiters eine Finanzierung in Höhe von 285 Mio. Euro für Star Capital Finance zum Erwerb eines Portfolios von sechs Einkaufszentren in Polen und einer Kreditfazilität über 275 Millionen GBP für drei Hilton Hotels.

Auch hat man ein Konsortium von Finanzinstituten unter der Federführung von BBVA, CaixaBank und Banco de Sabadell bei einer Finanzierung über 400 Mio. Euro an Minor Hotels Europe & Americas, S.A. unterstützt und Carlyle bei der Refinanzierung eines Büro-Portfolios im Zentrum Londons im Umfang von 155 Millionen GBP beraten.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Schönherr berät Via Unita Group bei Erwerb von Lang Finanzsoftware
  2. Clifford Chance berät GD Towers bei €7,7 Milliarden Refinanzierung
  3. DLA Piper-Partnerin Vartian: „Unsere Pro Bono-Beratung wurde zur Plattform“
  4. Wiener 25hours Hotel MuseumsQuartier wird verkauft: Die Berater

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Steuer-Handbuch für Non-Profit-Organisationen neu in 3. Auflage

PwC-Studie: So bremst die Unternehmenskultur die Transformation

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

Studie: Deglobalisierung ist Risikofaktor für die europäische Immobilienbranche

Energie AG OÖ schickt Julia Weberberger ins Green Energy Lab

Neu in Finanz:

Was die Bankenaufsicht 2026 prüft: Resilienz, Nachhaltigkeit und KI

Helvetia schafft neue Vorstandsjobs für IT und HR

Volksbank Wien holt Christine Grabmair als IT-Vorständin

„Banken werden bis 2030 rund 30% ihrer Beschäftigten verlieren“

Online-Event: Solide Wohnimmo-Finanzierung in der Ära nach KIM-V

Neu in Recht:

Geplante Übernahme von IMMOunited durch Scout24 zurückgezogen

DLA Piper berät Banken bei 225 Mio. Euro-Refinanzierung für Retail-Portfolio

Schönherr berät Via Unita Group bei Erwerb von Lang Finanzsoftware

Wabtec übernimmt Frauscher um 675 Mio. Euro: Die Kanzleien

Die Börsegänge des Jahres 2025: Anzahl stagniert, Erlös explodiert

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Betrugsbekämpfungsgesetz 2025, Luxus-Immobilien, bar bezahlte Bau-Rechnungen und mehr

ASW startet Master-Studium Tax Consulting und App zum AI Act

Steuertipps für Unternehmen: Was unbedingt vor Jahresende passieren muss

SteuerExpress: Rückstellungen für Bonuspunkte und Gutscheine des Kunden-Programms und mehr

Steuertipps: Das sollten Privatpersonen vor dem Jahresende tun

Neu in Bildung/Uni:

Zwei doc.funds des FWF gehen an PhD-Programme der WU Wien

Online-Lehrgang von Austrian Standards zum Certified Compliance Officer

Uni-Bibliothek Salzburg erweitert Christian Doppler-Sammlung

Doris Link leitet die Hochschule Campus Wien ab 2026

Forschungsarbeiten österreichischer Studierender heute im Parlament

Neu in Personalia:

Helvetia schafft neue Vorstandsjobs für IT und HR

Volksbank Wien holt Christine Grabmair als IT-Vorständin

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

bpv Hügel macht Michal Dobrowolski zum Corporate/M&A-Partner

Christoph Gratzer ist neuer Anwalt bei Hasch und Partner

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Geplante Übernahme von IMMOunited durch Scout24 zurückgezogen

Was die Bankenaufsicht 2026 prüft: Resilienz, Nachhaltigkeit und KI

SteuerExpress: Betrugsbekämpfungsgesetz 2025, Luxus-Immobilien, bar bezahlte Bau-Rechnungen und mehr

NIS-2-Richtlinie: Neuer Anlauf zum Schutz der IT-Infrastruktur

SteuerExpress: Rückstellungen für Bonuspunkte und Gutscheine des Kunden-Programms und mehr