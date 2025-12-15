 Open menu
Schönherr berät Via Unita Group bei Erwerb von Lang Finanzsoftware

©ejn

Finanz-IT & Anwälte. Schönherr betreut Via Unita bei der Übernahme von Lang Finanzsoftware in Österreich.

Schönherr hat die Via Unita Group beim Erwerb sämtlicher Anteile an der Lang Finanzsoftware GmbH beraten. Letztere ist ein österreichischer Anbieter von Software für Finanzierungsberechnung, Verwaltung und Cash-Management.

Via Unita ist Teil einer Plattform von mehr als 60 mittelständischen Unternehmen in Mission-Critical Sektoren – von spezialisierten Softwareanbietern bis hin zu einer Bank für internationale Studierende, heißt es. Lang Finanzsoftware wiederum ist auf die Entwicklung von Software für Finanzierungs-, Verwaltungs- und Cash-Management-Prozesse spezialisiert.

Die Transaktion

Schönherr erbrachte rechtliche Unterstützung während der gesamten Transaktion, einschließlich einer vollständigen Legal Due Diligence sowie der Erstellung und Verhandlung der Transaktionsdokumentation, so eine Aussendung.

Das Schönherr-Team wurde von Michael Marschall (Partner) und Lukas Pirringer (Rechtsanwalt) geleitet und umfasste Georg Winkler (Rechtsanwaltsanwärter), Marco Thorbauer (Partner), Clemens Rainer (Partner), Teresa Waidmann (Partnerin), Daniela Birnbauer (Rechtsanwältin), Yvonne Kraudinger (Rechtsanwältin), Franziska Viktoria Waltersdorfer (Rechtsanwaltsanwärterin) und Lukas Soritz (Rechtsanwaltsanwärter).

