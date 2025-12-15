 Open menu
Business, Finanz, Recht, Tools

Was die Bankenaufsicht 2026 prüft: Resilienz, Nachhaltigkeit und KI

©ejn

Wien. Resilient, digital, nachhaltig – so wünschen sich FMA und OeNB die hemischen Banken. Für den KI-Einsatz kündigt die Aufsicht spezielle Richtlinien an.

Um weiterhin ein sicheres, stabiles und gut geführtes Banken- und Finanzsystem zu gewährleisten, haben die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) und die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) für das Jahr 2026 fünf Themenschwerpunkte für die Erfüllung ihrer Aufgaben in der Bankenaufsicht festgelegt, heißt es in einer Aussendung.

Die Veröffentlichung ist Programm: FMA und OeNB legen jährlich für das darauffolgende Jahr die gemeinsamen Aufsichtsschwerpunkte für die Bankenaufsicht fest. Inhaltlich seien die fünf dargestellten Themenschwerpunkte in Verbindung mit den Aufsichtsschwerpunkten des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM) für 2026 zu sehen und sind in Einklang mit den Zielen und dem Work Programme der EBA, so die FMA.

Resilienz des Bankensektors

Die über die letzten Jahre ausgebaute Resilienz des österreichischen Bankensektors müsse angesichts geopolitischer Unsicherheiten, der schwachen konjunkturellen Entwicklung und bestehender Kreditrisiken im Immobiliensektor sowie in der Industrie weiter abgesichert werden. Eine gute Kapitalausstattung der Banken sei vor diesem Hintergrund zentral, so die FMA.

Die nachhaltige Reduktion der Quoten notleidender Kredite (NPL-Quoten) soll sichergestellt werden. Banken mit erhöhten NPL-Quoten werden einem verstärkten Monitoring unterzogen und stehen im Fokus von Vor-Ort-Prüfungen, heißt es.

Stärkung der IKT-Sicherheit

Die Resilienz der Banken gegenüber Risiken betreffend Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) soll gestärkt werden. Zu diesem Zweck werden u. a. kontrollierte Simulationen von Cyberattacken aufsichtlich begleitet. Außerdem werde ein strukturiertes Dialogformat mit relevanten nationalen Stakeholdern entwickelt.

KI-Anwendungen und Banken

Die Aufsicht werde außerdem in Bezug auf die Anwendung von künstlicher Intelligenz mit den Banken in einen Austausch treten. Der Aufsichtsansatz hinsichtlich künstlicher Intelligenz Anwendungen von Banken soll entwickelt und kommuniziert werden, wie es heißt.

ESG-Risiken bei Banken

Risiken aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Risiken) sollen im Risikomanagement der Banken berücksichtigt sein, so die FMA. Die Anforderungen der ESG-Risikomanagement-Leitlinien der European Banking Authority (EBA) sollen in den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess für weniger bedeutende Institute (LSI-SREP) integriert werden. Nachhaltigkeitsrisiken werden in den Managementgesprächen mit den Beaufsichtigten entsprechend adressiert.

Effizienz bei Regulierung und Aufsichtsprozessen

Die Bankenaufsicht bringe sich in die europäischen Initiativen zur effizienten Ausgestaltung von Regulierung und Aufsichtsprozessen ein und hebe Vereinfachungspotenziale auf nationaler Ebene. Europäische Entwicklungen zur effizienteren Ausgestaltung von Aufsichtsprozessen werden auf die Übernahme auf nationaler Ebene geprüft und gegebenenfalls national repliziert. Potenzielle Effizienzsteigerungen im nationalen Meldewesen werden umgesetzt. Zusätzlich sei geplant, Effizienzsteigerungspotenziale in der Aufsicht durch den Einsatz neuer KI-Anwendungen zu evaluieren.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Online-Event: Solide Wohnimmo-Finanzierung in der Ära nach KIM-V
  2. Finfluencer im Fokus der Finanzmarktaufsicht und der WU Wien
  3. Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte
  4. Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Steuer-Handbuch für Non-Profit-Organisationen neu in 3. Auflage

PwC-Studie: So bremst die Unternehmenskultur die Transformation

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

Studie: Deglobalisierung ist Risikofaktor für die europäische Immobilienbranche

Energie AG OÖ schickt Julia Weberberger ins Green Energy Lab

Neu in Finanz:

Was die Bankenaufsicht 2026 prüft: Resilienz, Nachhaltigkeit und KI

Helvetia schafft neue Vorstandsjobs für IT und HR

Volksbank Wien holt Christine Grabmair als IT-Vorständin

„Banken werden bis 2030 rund 30% ihrer Beschäftigten verlieren“

Online-Event: Solide Wohnimmo-Finanzierung in der Ära nach KIM-V

Neu in Recht:

Geplante Übernahme von IMMOunited durch Scout24 zurückgezogen

DLA Piper berät Banken bei 225 Mio. Euro-Refinanzierung für Retail-Portfolio

Schönherr berät Via Unita Group bei Erwerb von Lang Finanzsoftware

Wabtec übernimmt Frauscher um 675 Mio. Euro: Die Kanzleien

Die Börsegänge des Jahres 2025: Anzahl stagniert, Erlös explodiert

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Betrugsbekämpfungsgesetz 2025, Luxus-Immobilien, bar bezahlte Bau-Rechnungen und mehr

ASW startet Master-Studium Tax Consulting und App zum AI Act

Steuertipps für Unternehmen: Was unbedingt vor Jahresende passieren muss

SteuerExpress: Rückstellungen für Bonuspunkte und Gutscheine des Kunden-Programms und mehr

Steuertipps: Das sollten Privatpersonen vor dem Jahresende tun

Neu in Bildung/Uni:

Zwei doc.funds des FWF gehen an PhD-Programme der WU Wien

Online-Lehrgang von Austrian Standards zum Certified Compliance Officer

Uni-Bibliothek Salzburg erweitert Christian Doppler-Sammlung

Doris Link leitet die Hochschule Campus Wien ab 2026

Forschungsarbeiten österreichischer Studierender heute im Parlament

Neu in Personalia:

Helvetia schafft neue Vorstandsjobs für IT und HR

Volksbank Wien holt Christine Grabmair als IT-Vorständin

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

bpv Hügel macht Michal Dobrowolski zum Corporate/M&A-Partner

Christoph Gratzer ist neuer Anwalt bei Hasch und Partner

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Geplante Übernahme von IMMOunited durch Scout24 zurückgezogen

Was die Bankenaufsicht 2026 prüft: Resilienz, Nachhaltigkeit und KI

SteuerExpress: Betrugsbekämpfungsgesetz 2025, Luxus-Immobilien, bar bezahlte Bau-Rechnungen und mehr

NIS-2-Richtlinie: Neuer Anlauf zum Schutz der IT-Infrastruktur

SteuerExpress: Rückstellungen für Bonuspunkte und Gutscheine des Kunden-Programms und mehr