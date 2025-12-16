Clifford Chance berät Hugo Boss bei Refinanzierung über 600 Mio. Euro

Fashion & Anwälte. Clifford Chance hat Hugo Boss bei der Refinanzierung einer revolvierenden syndizierten Kreditlinie in Höhe von €600 Millionen beraten.

Die syndizierte Finanzierung sichere der Hugo Boss AG, einem börsenotierten Fashion-Unternehmen mit Sitz in Metzingen (Deutschland), zusätzliche finanzielle Flexibilität für die Umsetzung seiner „CLAIM 5 Touchdown“-Strategie.

Die Transaktion

Der Kredit hat laut einer Aussendung eine Laufzeit von fünf Jahren, bietet zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr und die Möglichkeit, den Kreditbetrag um bis zu €300 Millionen aufzustocken.

Der syndizierte Kredit ist als Sustainable Finance klassifiziert und erfülle wesentliche ESG-Kriterien. Je nach Erreichung der definierten Ziele zur Reduktion von Treibhausgasemissionen wird der Zinssatz demnach jährlich angepasst.

Das internationale Clifford-Chance-Team stand unter der Leitung von Partner Simon Reitz und Senior Associate Vanessa Steiner (beide Global Financial Markets, Frankfurt).