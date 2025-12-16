„Quartalsmonitor“ zeigt am 14.1.2026 Neues aus dem Finanzrecht

Online. Der Quartalsmonitor des Finanzverlags behandelt Mitte Jänner Neues aus dem Banken- und Wertpapieraufsichtsrecht.

Der Quartalsmonitor findet konkret am 16.1.2026 online statt; die Vortragenden sind Alina Czerny, Bernhard Freudenthaler und Slobodan Kojic. Bei dem quartalsweise stattfindenden Bildungsformat geht es um aktuelle Neuerungen und Trends des Banken- und Wertpapieraufsichtsrecht.

Die Themen

Auf dem Programm stehen diesmal laut den Angaben neue EU Level I, II und III-Akte: Verordnungen, Richtlinien, Technische Standards, Leitlinien der ESAs; Nationale Gesetzesvorlagen, VO, RS und MS der FMA u.a.

Bei einem Blick über die Grenzen werden weites internationale Initiativen, Vorhaben der EU-Kommission, die Tätigkeiten der Behörden, Aufsichtsschwerpunkte und -praktiken u.a. betrachtet. Auch Compliance- und IR-Schwerpunkte sowie Entwicklungen für Geschäftspartner von Finanzunternehmen stehen auf dem Programm.