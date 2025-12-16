 Open menu
RDB Rechtsdatenbank von Manz künftig an allen 12 JusHAK-Standorten

Wolfgang Horak, Eveline Grubner, Matthias Lenz, Christina Mitterlehner, Peter Krauskopf ©Bernhard Irschik / Vienna Business School Schönborngasse

Schulen & Fachverlage. Die Schülerinnen und Schüler der 12 JusHAK-Standorte in Österreich erhalten künftig freien Zugang zur RDB Rechtsdatenbank.

Der juristische Fachverlag Manz und die JusHAK bauen ihre erfolgreiche Kooperation aus, so eine Aussendung: Ab Ende 2025 erhalten demnach Schüler:innen aller 12 JusHAK-Standorte kostenlosen Zugang zur RDB Rechtsdatenbank von MANZ.

Damit können die Jugendlichen umfassend auf Fachinformationen einer der wichtigsten juristischen Informationsquellen Österreichs zugreifen, heißt es weiter – von Gesetzestexten über Kommentare bis hin zu Entscheidungssammlungen führender Gerichte und Fachzeitschriften namhafter österreichischer Verlage.

„Praxisnahes Lernen und digitale Tools“

„Unsere Zusammenarbeit mit der JusHAK zeigt, wie praxisnahes Lernen und digitale Tools Hand in Hand gehen. Durch die Ausweitung auf insgesamt 12 Standorte österreichweit bekommen nun alle Schüler:innen die Möglichkeit, frühzeitig mit professionellen Rechtsquellen zu arbeiten. Das stärkt ihre Recherchekompetenz und bereitet sie optimal auf den Beruf in der Rechtsbranche vor“, so Christina Mitterlehner, Vertriebsleitung bei Manz.

Von der Pilotphase zur flächendeckenden Nutzung

Das Projekt begann wie berichtet als Pilot an der JusHAK Vienna Business School Schönborngasse. Das Pilotprojekt habe gezeigt, dass Schüler:innen aller Jahrgänge „besonders dann einen deutlichen Lernerfolg erleben, wenn sie praxisorientierte Aufgaben mithilfe RDB-recherchierter Rechtsinformationen bearbeiten. Die Kombination aus professioneller Recherche und anschließender Analyse führt zu gut begründeten, validierten Ergebnissen und stärkt nachhaltig ihre juristische Handlungskompetenz“, so Matthias Lenz, JusHAK-Koordinator und Lehrer für juristische Fächer an der VBS Schönborngasse.

Die Schulform JusHAK

Die JusHAK (Juristische Handelsakademie) sei österreichweit die einzige Schulform, die in der Ausbildung Wirtschaft, Recht, Allgemeinbildung und Praxis kombiniert. Damit sollen die Absolvent:innen optimale Voraussetzungen für Positionen in Unternehmen, für die Betriebsnachfolge oder die Gründung eines eigenen Unternehmens erhalten. Für juristische und wirtschaftliche Studienrichtungen biete die JusHAK einen Startvorteil.

