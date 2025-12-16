Schönherr berät ImWind bei der UVP für den Windpark Großhofen II

Gänserndorf. Schönherr hat das ImWind-Projekt Großhofen II bei der jetzt absolvierten UVP beraten: Die Gesamtleistung wird 42 MW betragen.

Konkret hat Schönherr die IWP Großhofen GmbH & Co KG – eine Projektgesellschaft von ImWind – bei der UVP-Genehmigung für den Windpark Großhofen II erfolgreich beraten, so eine Aussendung.

Der neue Windpark

Der Windpark im Bezirk Gänserndorf wird aus sechs neuen Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 42 MW bestehen. Das Schönherr-Mandat umfasste insbesondere die verfahrensstrategische Planung, die rechtliche Qualitätssicherung interdisziplinärer Fachgutachten, die Vertretung im UVP-Genehmigungsverfahren vor der niederösterreichischen Landesregierung sowie weitere öffentlich-rechtliche Fragestellungen, heißt es.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde demnach positiv abgeschlossen, der Genehmigungsbescheid ist rechtskräftig. „Gerade in anspruchsvollen UVP-Settings ist es entscheidend, frühzeitig die verfahrensrelevanten Weichen richtig zu stellen“, so der zuständige Schönherr-Partner Christoph Jirak.

Das Beratungsteam

Das Schönherr-Beratungsteam wurde von Christoph Jirak (Partner) geleitet, der von Sarah Wolf (Rechtsanwältin), Isabel Bruckmoser (Rechtsanwaltsanwärterin) und Valentin Dignös (Rechtsanwaltsanwärter) unterstützt wurde.