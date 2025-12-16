Sechs OÖ-Regionen verbünden sich als Tourismusverband Salzkammergut

Tourismus. Der neu formierte Tourismusverband Salzkammergut startet am 1. Jänner 2026 und umfasst sechs oberösterreichische Regionen. Geschäftsführer wird Stefan Brandlehner.

Ab 1. Jänner 2026 wird aus den Regionen Attersee-Attergau, Bad Ischl, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal, Dachstein Salzkammergut und St. Wolfgang sowie in enger Kooperation mit der FTG (Fuschlsee Tourismus Gesellschaft) und der WTG (Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft) der neue Tourismusverband Salzkammergut.

Die Aufsichtsräte und Geschäftsführer unterzeichneten am 11. Dezember in Bad Ischl die letzten Dokumente. Der neue Tourismusverband umfasst laut einer Aussendung 36 Gemeinden, rund 75 Mitarbeiter, 15 Büros und rund 4,5 Mio. Nächtigungen pro Jahr.

Neuer Geschäftsführer des Tourismusverbandes Salzkammergut wird Stefan Brandlehner. Er bringt laut dem Branchenmagazin Gast.at rund 20 Jahre Erfahrung, unter anderem als Geschäftsführer in Abtenau, am Katschberg, am Millstätter See und in der Region Bad Kleinkirchheim, mit. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen demnach in strategischem Management, Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung.

Die Statements

„Eine der bekanntesten Destinationen Österreichs bündelt seine Kräfte, erhöht die internationale Sichtbarkeit weiter und erhält so eine noch schlagkräftigere Tourismusorganisation“, so Markus Achleitner, Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Oberösterreich.

„Das Salzkammergut hat mit seiner Strahlkraft großes Potenzial für neue, internationale Gäste“, so Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus: „Eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb des Salzkammerguts, aber auch oberösterreichweit und über Bundesländergrenzen hinweg, eröffnet große Chancen. Gemeinsam werden wir entlang der Landes-Tourismusstrategie die Entwicklung in Richtung eines saisonentzerrten Ganzjahrestourismus konsequent weiterverfolgen und noch mehr attraktive Angebote für die Nebensaisonen entwickeln.“

