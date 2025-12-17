Coface macht Markus Kuger zum Chefvolkswirt für DACH

Manager & Experten. Markus Kuger (43) ist neuer Chefvolkswirt des Kreditversicherers Coface für den DACH-Raum. „Die Insolvenzsituation wird 2026 spannend“, so Kuger.

Seit 1. Dezember 2025 ist Markus Kuger neuer Chefvolkswirt für Deutschland, Österreich und die Schweiz beim internationalen Kreditversicherer Coface. Er folgt damit auf Christiane von Berg.

Die Laufbahn

Markus Kuger bringe mehr als 15 Jahre Erfahrung in der wirtschaftlichen Analyse und Risikobewertung mit. Zuletzt war der Diplom-Volkswirt vier Jahre lang Chief Economic Advisor bei Baker Ing, einem internationalen Anbieter für Kreditmanagementlösungen. Davor arbeitete er über elf Jahre in verschiedenen Positionen bei Dun & Bradstreet – unter anderem als Lead Economist in London.

Dort hat er laut den Angaben zwischen 2012 und 2021 im Country Inside Team die Länder Österreich, Deutschland. Schweiz betreut. Kuger hat Volkswirtschaftslehre an der Uni Würzburg studiert und arbeitete im Rahmen des Robert-Schuman-Stipendiums im Europäischen Parlament in Brüssel im Ausschuss für Wirtschaft und Währung.

„Spannend wird 2026 die Insolvenzsituation“

„Wir haben mit Markus Kuger einen ausgewiesenen Experten für die gesamte Region. Wir freuen uns auf seine Analysen, die wir unseren Kunden wie bisher zur Verfügung stellen werden“, wird Dagmar Koch zitiert, Country Managerin von Coface Österreich.

„Die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich hängt traditionell stark vom Ausland ab – allen voran Deutschland. Das war lange Jahre ein Vorteil, hat sich allerdings in der jüngsten Vergangenheit zum Nachteil entwickelt. Spannend wird 2026 auch die Insolvenzsituation“, so Kuger über den österreichischen Markt.