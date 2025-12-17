 Open menu
Business, Personalia, Steuer

Forvis Mazars: Bettina Maria Szaurer wird Geschäftsführerin

Bettina Szaurer ©Forvis Mazars

Wien/Berlin. Bettina Maria Szaurer (50) wurde in die internationale Partnerschaft und Geschäftsführung von Forvis Mazars in Austria berufen.

Am vergangenen Freitag wurde Bettina Maria Szaurer im Rahmen der Global-Konferenz der Forvis Mazars Group in Berlin offiziell in die internationale Partnerschaft und Geschäftsführung von Forvis Mazars in Austria berufen, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Die gebürtige Wienerin Szaurer studierte Betriebswirtschaft an der WU Wien und schloss ihr Studium 1999 ab. Im Jahr 2003 wurde sie als Steuerberaterin bestellt, drei Jahre später als Wirtschaftsprüferin beeidigt.

Nach 20 Jahren Berufserfahrung in einem führenden Wirtschaftsprüfungsunternehmen (Anm.d.Red.: PwC) wechselte sie laut den Angaben im September 2021 als Senior Managerin in die Wirtschaftsprüfungsabteilung von Forvis Mazars in Austria und wurde 2022 zur Partnerin ernannt.

„Regelwerke in gelebte Praxis übersetzen“

„Als Geschäftsführerin ist es mein Anliegen, Fakten in Wirkung zu übersetzen und Regelwerke in gelebte Praxis. Ich entwirre Komplexität, schaffe Orientierung und öffne Chancen. Unabhängigkeit, Integrität und Lernkultur schaffen das Vertrauen, das Organisationen durch Veränderung und Fortschritt trägt“, wird Szaurer zitiert.

Fachlich ist Szaurer auf internationale und nationale Jahres- und Konzernabschlussprüfungen spezialisiert, weiters auf Ausgabenzertifizierungen und Verwaltungsprüfungen im Förderbereich.

Darüber hinaus verfüge sie über umfassende Erfahrung in Compliance-, Vereins- und Stiftungsprüfungen, internen Revisionen sowie in Fragen der Bilanzierung und Qualitätssicherung. Ihre Klienten kommen aus zahlreichen Branchen und dem gemeinnützigen Bereich.

Peter Wundsam, Managing Partner bei Forvis Mazars in Austria: „Es ist mir eine besondere Freude, dass Bettina Maria Szaurer unser Geschäftsführungs-Team verstärkt. Ihr klarer Qualitätsanspruch und ihre Klientennähe schaffen Vertrauen bei unseren Klienten. Ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft!“

