Lexis+ AI erhält den AI Assistenten Protégé und Allgemeine AI

KI-Tools der Fachverlage. LexisNexis erweitert sein Tool Lexis+ AI mit dem AI Assistenten Protégé und Allgemeiner AI.

LexisNexis Österreich, Teil von LexisNexis Legal & Professional, erweitert die Plattform Lexis+ AI mit Protégé: Dabei handelt es sich um einen neuen, speziell entwickelten AI-Assistenten, der Rechtsanwält:innen und Steuerberater:innen in ihrer täglichen Arbeit unterstützt, so eine Aussendung.

Der Ausbau

Lexis+ AI bietet bereits seit 2024 speziell für das Recht optimierte Funktionen von der Beantwortung rechtlicher Fragen, Erstellung rechtlicher Entwürfe, bis zur juristischen Analyse oder Zusammenfassung von Texten oder hochgeladenen Dokumenten. Protégé ist nun als weiterer Meilenstein zu verstehen, so der Anbieter: Dieser personalisierbare AI Assistent biete nun einerseits eine auf Rechtsliteratur basierende Fach-AI für juristische Aufgaben, und andererseits auch Allgemeine AI wie GPT5, um nicht-rechtliche Themen recherchieren zu lassen – und zwar verschlüsselt und datenschutzkonform in derselben Umgebung.

Denn neben der juristischen Arbeit müssen sich Rechts- und Steuerprofis in vielfältige Lebenssituationen hineinversetzen und Zusammenhänge rasch erfassen. Dafür sei Allgemeine AI ein Gamechanger – sofern sie sicher, verschlüsselt und datenschutzkonform ist. Unter Allgemeiner AI werden in diesem Zusammenhang übrigens in der Öffentlichkeit breit verfügbare AI-Tools wie etwa die von OpenAI verstanden – und nicht das theoretische IT-Konzept der „Artificial General Intelligence“ (AGI), also einer KI mit menschenähnlichen Problemlösungsfähigkeiten.

Die Funktionen

Protégé mit Legal AI und Allgemeiner AI ist nun Teil der österreichischen Version von Lexis+ AI. Als personalisierbarer AI-Assistent berücksichtige Protégé Fachgebiet und Schreibstil und schlage intelligente Folge- Prompts vor. Dabei lautet die Strategie, Fach-AI und Allgemeine AI zu kombinieren:

Die für rechtliche Fragen optimierte Legal-AI stützt sich laut LexisNexis ausschließlich auf verlässliche Quellen und LexisNexis’ Fachliteratur.

Allgemeine AI bietet bekannte LLM-Modelle wie GPT-4o, o3, GPT-5 oder Claude Sonnet für kreative Problemstellungen wie Kommunikation, Ideenentwicklung, u.a.

Für breite, allgemeine Recherchen kann die AI-Websuche genutzt werden.

Ein Grundgedanke lautet, in derselben, sicheren Umgebung ohne Tool-Wechsel zu arbeiten: Die AI-Sprachmodelle werden in Europa gehostet und eingegebene Daten werden nicht gespeichert oder zum Training genutzt, wird versprochen.

Das Statement

Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Österreich: „Tool- Fragmentierung und Multitasking-Dschungel machen viele Produktivitätsgewinne zunichte. Daher vereinen wir Legal AI, Allgemeine AI und Recherche in einer sicheren Plattform, damit Fachleute schnell zu belastbaren Antworten kommen.“

Protégé verkörpere LexisNexis’ Vision einer privaten, sicheren, fachkundigen AI, die die Rechts- und Steuerbranche in ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Jede juristische Fachkraft soll demnach künftig über den eigenen persönlichen AI-Assistenten verfügen.