Handbuch Digitales Wirtschaftsrecht trägt digitalen Cerha Hempel-Stempel

Wien. Das neue Handbuch „Digitales Wirtschaftsrecht“ (Verlag Österreich) entstammt der Feder zahlreicher Autoren von Kanzlei Cerha Hempel.

Das Handbuch „Digitales Wirtschaftsrecht – Digitalisierung, Regulierung und Technologie im Wirtschaftsrecht“, herausgegeben von den Cerha Hempel Partnern Stefan Huber und Anna Wolf-Posch, ist im Verlag Österreich erschienen.

Das Handbuch widme sich umfassend (455 Seiten) den vielfältigen rechtlichen Fragestellungen, die sich aus der fortschreitenden Digitalisierung sämtlicher Bereiche des Wirtschaftsrechts ergeben. Insgesamt haben 17 Fachautor:innen mitgewirkt, die allesamt bei Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel tätig sind, so eine Aussendung.

Die Themen

Behandelt werden unter anderem virtuelle und hybride Versammlungen, Haftungsfragen der Geschäftsleitung, digitale M&A-Prozesse, aktuelles digitales Banking sowie der Digital Markets Act (DMA) und das digitale Kartellrecht. Ein weiterer Schwerpunkt ist der elektronische Vertragsschluss.

Beiträge gibt es darüber hinaus zu angrenzenden Rechtsgebieten wie dem Steuerrecht (digitale Währungen im Betriebsvermögen), dem Arbeitsrecht (insbesondere Betriebsvereinbarungspflichten bei IT-Maßnahmen) sowie dem Cyberstrafrecht.