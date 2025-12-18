 Open menu
Business, Recht

Hogan Lovells berät bei 57,6 Megawatt-Rechenzentrum in Berlin

©ejn

Digitalisierung & Investments. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells berät die britische Virtus Data Centres bei der erstmaligen Finanzierung eines Rechenzentrums in Deutschland.

Unter der Leitung von Carla Luh und Stipe Bojanić hat Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Darlehensnehmer Virtus BERLIN1 GmbH und verbundene Unternehmen bei der erstmaligen Finanzierung eines Rechenzentrums in Deutschland beraten, so eine Aussendung.

Die Transaktion

Der neue Campus in Berlin Marienpark, bestehend aus den vier Rechenzentrumsgebäuden BERLIN1, BERLIN2, BERLIN3 und BERLIN4, soll eine IT-Last von insgesamt 57,6 Megawatt bieten. Die Rechenzentren seien für Hyperscale-, Regierungs- und Unternehmenskunden konzipiert und werden eine Reihe von Hosting- und Cloud-Diensten anbieten.

Virtus Data Centres wurde 2008 gegründet, hat seinen Hauptsitz in London und gilt als einer der führenden Rechenzentrumsanbieter in Großbritannien. Das Berlin-Investment ist laut den Angaben die erste internationale Campus-Finanzierung.

„Die Finanzierung des ersten deutschen Rechenzentrums von Virtus ist ein bedeutender Schritt für die weitere Expansion des Unternehmens in Europa. Wir freuen uns, Virtus bei diesem Vorhaben begleitet zu haben und damit zur Stärkung der digitalen Infrastruktur in Deutschland beizutragen“, so Carla Luh, Partnerin und Leiterin der deutschen Praxisgruppe Finance bei Hogan Lovells.

Im Team von Hogan Lovells waren Carla Luh (Partner), Stipe Bojanić (Counsel), Marzieh Rad und Edris Zewari (Associates; Finanzierung).

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus
  2. Handbuch Digitales Wirtschaftsrecht trägt digitalen Cerha Hempel-Stempel
  3. „Die Aktiengesellschaft (AG) braucht nach 60 Jahren eine grundsätzliche Reform“
  4. KI-Konkurrent zur Wikipedia: Botipedia startet mit 400 Milliarden Einträgen

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Sechs OÖ-Regionen verbünden sich als Tourismusverband Salzkammergut

Steuer-Handbuch für Non-Profit-Organisationen neu in 3. Auflage

PwC-Studie: So bremst die Unternehmenskultur die Transformation

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

Studie: Deglobalisierung ist Risikofaktor für die europäische Immobilienbranche

Neu in Finanz:

Erste Bank holt Daniel Rath als Firmenkunden-Vorstand von der RBI

Coface macht Markus Kuger zum Chefvolkswirt für DACH

Was die Bankenaufsicht 2026 prüft: Resilienz, Nachhaltigkeit und KI

Helvetia schafft neue Vorstandsjobs für IT und HR

Volksbank Wien holt Christine Grabmair als IT-Vorständin

Neu in Recht:

Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus

Hogan Lovells berät bei 57,6 Megawatt-Rechenzentrum in Berlin

Handbuch Digitales Wirtschaftsrecht trägt digitalen Cerha Hempel-Stempel

Börsenotierte Unternehmen: Künftig 40% Frauenquote im Aufsichtsrat

Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiffe um 10 Mrd. Euro mit Gleiss Lutz

Neu in Steuer:

Forvis Mazars: Bettina Maria Szaurer wird Geschäftsführerin

SteuerExpress: Betrugsbekämpfungsgesetz 2025, Luxus-Immobilien, bar bezahlte Bau-Rechnungen und mehr

ASW startet Master-Studium Tax Consulting und App zum AI Act

Steuertipps für Unternehmen: Was unbedingt vor Jahresende passieren muss

SteuerExpress: Rückstellungen für Bonuspunkte und Gutscheine des Kunden-Programms und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Neue Handbücher für Aufsichtsrat, Vorstand und GF an der WU präsentiert

KI-Konkurrent zur Wikipedia: Botipedia startet mit 400 Milliarden Einträgen

Lexis+ AI erhält den AI Assistenten Protégé und Allgemeine AI

Zwei doc.funds des FWF gehen an PhD-Programme der WU Wien

Online-Lehrgang von Austrian Standards zum Certified Compliance Officer

Neu in Personalia:

Erste Bank holt Daniel Rath als Firmenkunden-Vorstand von der RBI

Coface macht Markus Kuger zum Chefvolkswirt für DACH

Forvis Mazars: Bettina Maria Szaurer wird Geschäftsführerin

Sechs OÖ-Regionen verbünden sich als Tourismusverband Salzkammergut

Helvetia schafft neue Vorstandsjobs für IT und HR

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus

Handbuch Digitales Wirtschaftsrecht trägt digitalen Cerha Hempel-Stempel

KI-Konkurrent zur Wikipedia: Botipedia startet mit 400 Milliarden Einträgen

Lexis+ AI erhält den AI Assistenten Protégé und Allgemeine AI

RDB Rechtsdatenbank von Manz künftig an allen 12 JusHAK-Standorten